Greyson Lane arrête le porno car…

L’amour réciproque donne des ailes. On se sent plus fort. Mais la vie à deux n’est jamais sans sacrifices. Il faut dire adieu à une partie de soi. Jeune acteur porno US, Greyson Lane est tombé amoureux d’un homme qui ne fait pas de porno. Continuer de tourner lui apparaît moralement impossible. Alors il a décidé d’arrêter. Il en a fait l’annonce le 27 septembre dernier :

« J’ai toujours dit que je quitterais le porno si je devais être dans une relation (c’est juste ma morale et mon sens de la loyauté), alors je fait une pause et me concentre sur d’autres choses pour l’instant, dont mon couple… Mais mes réseaux sociaux continuent. Je prends juste du recul par rapport au tournage. Merci de comprendre et de respecter ma décision. »

Le joli Greyson Lane dans Bro Buddies, une production Falcon Studios

Un fan a tout de suite poser la question des sex-tapes : Greyson va-t-il se filmer avec son mec pour les partager ? La réponse du jeune homme est claire et nette : « Non. Les tournages, c’est fini. Je suis un livre ouvert depuis 3 ans. Je veux prendre du temps pour moi pour me concentrer sur d’autres choses. Une relation amoureuse est censée être spéciale et sacrée. Je veux la protéger du chaos que cette industrie apporte lol »

Que Greyson s’attache à ses valeurs d’engagement exclusif est tout à son honneur. On respecte. Mais d’autres options existent. On lui souhaite de les expérimenter. Car se faire enfiler depuis trois ans par tout un tas de beaux mecs pour soudainement n’appartenir qu’à un seul, c’est quand même dur à vivre ! Quand va-t-il craquer ? 😉

La filmographie de Greyson Lane comprend près de 30 scènes d’après GayEroticVideoIndex. Il a notamment eu pour partenaires Pheonix Wellington, Dan Saxon, Josh Moore, Daniel Green et Kyle Brant.

– Photos : Falcon Studios, HelixStudios, GuysInSweatPants et NextDoorStudios

Un passé source de tant de plaisir. Comment oublier ?