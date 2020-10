Jolis minous de l’Est pour beaux TTBM des Caraïbes ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 3 octobre à minuit : Gay As Fuck (Sauvage-Staxus)

La monogamie, très peu pour lui. Ron Negba a beau avoir un boyfriend, il a besoin d’aller voir ailleurs ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Ron Negba en passif du fantasmatique Master XXL. Comment il se fait prendre en main et en queue, c’est intense !!! 🙂 Qui se cache derrière les masques que Master XXL arbore dans toutes ses scènes chez Staxus ? Un bodybuilder connu ? Une vedette de la téléréalité ? Notre voisin d’à côté ?

C’est toujours agréable de célébrer des moments marquants de notre vie, et quelle meilleure façon de fêter le premier anniversaire d’une histoire d’amour que de partager une bouteille de champagne dans le bain. Et si en plus ça baise, la fête n’en est que plus fantastique ! Carl Sagan se fait joyeusement sauter par Ron Negba.

– Photos : Gay As Fuck / Sauvage-Staxus

Navon Raffi et Peter Polloc n’arrivent pas à se décider où mettre le canapé dans leur chez eux. Navon sait toutefois bien où mettre sa queue : dans la bouche et le rectum de Peter !

– Photos : Gay As Fuck / Sauvage-Staxus

Ron Negba aime partager sa passion pour les trains électriques avec Jacob Dolce. Peut-être parce que le cul de Dolce est un vrai tunnel… 😉

– Photos : Gay As Fuck / Sauvage-Staxus

Le sexe avec un anonyme attire Ron Negba. Et comme une puce surexcitée, il saute sur le musclor noir tatoué et masqué, Master XXL. Ce dernier le baise tel un sur-homme qui défonce tout sur son passage !!!

– Photos : Gay As Fuck / Sauvage-Staxus

Dimanche 4 octobre à minuit : Super Size Me 3 (BarebackMonsterCocks-Staxus)

Troisième opus d’une série où les actifs sont TTBM ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Devon LeBron et sa queue énorme !!!

La réputation de Devon LeBron est solidement établie. Le Tchèque Kris Wallace veut voir, toucher et surtout ressentir au plus profond de ses entailles les 29 cm épais du natif de la République Dominicaine.

– Photos : Super Size Me 3 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Quand Xander Hollis trouve Dick Casey en train de se branler, il est bouche ouverte et cul cambré…

– Photos : Super Size Me 3 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Lui aussi originaire des Caraïbes, Barrington Peart trouve dans le Tchèque Milan Sharp un beau cul à sa grosse bite !

– Photos : Super Size Me 3 / BarebackMonsterCocks-Staxus

Robie Kasl travaille dans un hôtel. De belles opportunités pour se taper des clients, comme le blondinet Tim Walker…

– Photos : Super Size Me 3 / BarebackMonsterCocks-Staxus

