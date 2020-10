Quand se donner à l’autre est vital, c’est toute cette semaine sur PinkX ! (5 – 11 octobre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 5 octobre à minuit : Men Of Madrid (Raging Stallion Studios)

Madrid est une métropole bourdonnante d’activités sexuelles ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : De bien beaux barbus !!! Avec une mention spéciale au viril et fougueux Gabriel Taurus. La façon avec laquelle il baise Mario Domenech ne peut que nous faire fredonner le fameux Upside Down de Diana Ross !

Ramwey Reis et Viktor Rom se draguent dans la rue et c’est direct un plan cul sur la terrasse, en plein soleil…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Sur un site de rencontres, Gabriel Taurus contacte Mario Domenech pour lui demander ce qu’il recherche ? Mario lui répond qu’il veut de la queue. Son désir sera exaucé au plus vite !…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Antonio Miracle est un super beau salaud ! Après avoir volé l’argent contenu dans le portefeuille que le sexy Abraham Al Malek avait laissé tomber, il rapporte le portefeuille à Abraham, le séduit et se le fait. L’autre ne découvrira qu’il s’est fait berner qu’après le départ d’Antonio !

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Escort, Xavi Duran est accueilli par un client nerveux, Flex Xtremo. C’est que ce dernier n’a jamais eu recours à un tel service pour la personne. Xavi prend l’initiative de commencer par un massage pour le relaxer…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

Viktor Rom est vraiment un ami en or. Alors que Mario Domenech est déçu que son plan cul se désiste à la dernière minute, Viktor se propose de le remplacer…

– Photos : Men Of Madrid / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Mardi 6 octobre à minuit : Klaus ou la passivité active (GayFrenchKiss)

Klaus adore tellement se faire enfiler par tous les trous qu’il peut enchaîner trois plans cul et finir par un gang-bang ! Le tout sans capote !!!

Le pinkplus : Klaus a vraiment la tête et le cul de l’emploi. C’est troublant. Il incarne sans complexe la partie la plus « chienne exigeante » en nous ! Il excite également notre côté le plus queutard : on se viderait volontiers en lui pour l’abandonner à d’autres, sans se retourner.

Klaus enculé par le barbu et poilu Dirtyed !

– Photos : Klaus ou la passivité active / GayFrenchKiss

Klaus troué par le bear latino Orlando !

– Photos : Klaus ou la passivité active / GayFrenchKiss

Klaus sodomisé par le vigoureux Hocine !

– Photos : Klaus ou la passivité active / GayFrenchKiss

Dirtyed, Orlando et le cagoulé Théo profitent à fond de Klaus, « la gorge profonde », « le lécheur de panards », « le vide-couilles émérite » !

– Photos : Klaus ou la passivité active / GayFrenchKiss

Mercredi 7 octobre à minuit : Raw Power (Raging Stallion Studios)

Des étalons bien membrés, virils, barbus et poilus dans un décor industriel pour baiser sans entraves ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un concentré de puissance brute porté par des archétypes de séduction virile. Hyper excitant !

En sueur, Kurtis Wolfe et Eddy Ceetee se retrouvent dans leur jock-strap pour explorer le corps de l’autre. Quand les bites sont bien dures, ils se remplissent chacun leur tour.

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

Eddy CeeTee est entrepris par un mâle hyper dominant : Sergeant Miles…

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

Le beau et viril Jay Landford à fond dans le cul athlétique de Kurtis Wolf !

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

L’extrêmement poilu Teddy Bear se fait dominer analement par Sergeant Miles ! Celui-ci giclera dans son cul, récupérera le sperme et le recrachera dans la bouche de Teddy !

– Photos : Raw Power / Raging Stallion Studios

Jeudi 8 octobre à minuit : Baise chez le photographe (DiableX)

Notre photographe a une journée bien remplie. Les modèles défilent devant son objectif et ne se gênent pas à offrir le meilleur de leur talent. Une partouze et trois duos sans capote.

Le pinkplus : Film francophone tourné en Belgique dont l’un des mérites est de chercher un lien entre les scènes. Autres atouts : des mecs excitants, une caméra vicelarde… et la partouze !

Rencontre entre Jack Stripper et Leo Fox. Ils devaient faire chacun de leur côté un shooting photo, mais ça colle tellement bien entre eux deux que le photographe les laisse niquer !

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

Deux autres modèles arrivent : le lascar Nox Rubb et le viril Sacha Handler. Ils patientent dans la salle d’attente mais comme le temps est long, ils poussent une porte et découvrent une table à masser. Sacha se fait masseur – et plus encore – pour Nox…

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

Parti prendre une douche après avoir bien baisé, Leo Fox tombe sur Tayseun Eros dans la baignoire. Il rebande illico et ne tarde pas à pilonner le cul de Tayseun !

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

Sacha Handler, Tayseun Eros, Leo Fox et Nox Rubb en mode partouze…

– Photos : Baise chez le photographe / DiableX

NOUVEAUTÉ – Vendredi 9 octobre à minuit : Raw Fuck Machine (CockyBoys)

Quand la passion et le vice s’allient à la tendresse, c’est chez CockyBoys ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Chris Loan ! Rappelons que le bogoss qui s’est d’abord fait un nom chez FrenchTwinks avait fait ses débuts chez CockyBoys lors du tournage à Paris de la coproduction avec PinkX, Le Garçon Scandaleux.

Cade Maddox et Taylor Reign ouvrent une boîte dans laquelle il y a un bâillon, une corde…

– Photos : Raw Fuck Machine / CockyBoys

Sean Ford porte une ceinture au guise de collier avec laisse. Justin Matthews n’a qu’une envie : le soumettre et le remplir !…

– Photos : Raw Fuck Machine / CockyBoys

Max Adonis et Ty Mitchell, très potes, très complices dans le vice…

– Photos : Raw Fuck Machine / CockyBoys

Chris Loan et Dane Carter tout en passion et en tendresse…

– Photos : Raw Fuck Machine / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 10 octobre à minuit : Rideshare (Raging Stallion Studios)

Jusqu’où aller dans le covoiturage ? Une question qui n’a qu’une réponse chez ces beaux mâles : le sexe !!! Un trio et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Des histoires fun qui ont pour toile de fond le covoiturage ! Un porno qui témoigne de la volonté du réalisateur Steve Cruz de rendre compte du multiethnisme des USA. Un casting en tout point réjouissant : que de beaux mâles !

Jay Austin s’installe dans une voiture qui a déjà pour passager Alex Mecum. Entassés sur la banquette arrière, les deux se découvrent plus que des affinités. Quand Alex arrive à destination, Jay décide de le suivre…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Seth Santoro a fait venir chez lui un plan cul, le viril et tatoué Sean Maygers…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Chef d’entreprise, Jay Landford a surpris son employé Bruno Bernal en train de faire le taxi sur ses heures de travail. Il menace de le virer. Mais Bruno est prêt à tout pour garder sa place…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Max Konnor fait appel à un chauffeur via une appli de covoiturage. Tout de suite après il fait un selfie de sa grosse bite pour appâter un de ses plans cul. Mais il fait l’erreur de l’envoyer au chauffeur, Riley Mitchel, qui sonne furieux à sa porte. Mais quand Max se présente en laissant tomber sa serviette, Riley se met de suite à genoux et pompe…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Les passagers Pheonix Fellington et Kurtis Wolfe commencent leurs affaires sur la banquette arrière de la voiture de leur chauffeur Austin Wolf. Ça excite ce dernier, il se gare dans son garage et un trio s’engage tout naturellement…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 11 octobre à minuit : Couples (LucasKazan)

Ce label aime les mecs classiques, bien foutus, avec des bonnes gueules, pour qui baiser n’est pas synonyme de brutalité. Suivez ici quatre histoires de couples. Une sans capote et les trois autres avec capote.

Le pinkplus : La notion de couple est toute relative ! 😉 À l’exception du premier duo, les couples en questions n’ont existé que le temps du tournage des scènes. Mais la complicité dans la baise est telle qu’on y croirait !!! 😉

Modèle phare de LucasKazan, l’Italien Alex Magnum présente son boyfriend, Cristian King. Son premier flip-flop à l’écran. Sa première scène sans préservatif aussi.

– Photos : Couples / LucasKazan

Le bel étalon italien Alex Magnum et le power bottom costaricain Ken Summers. Pas un vrai couple, mais une vraie alchimie entre les deux hommes !!!

– Photos : Couples / LucasKazan

Mêmes yeux bleu perçants, même carrure, même pulsion sexuelle, même magnétisme débridé… L’Espagnol Hector DeSilva et l’Italien Ettore Tosi se sont vraiment plus ! D’habitude actif, Ettore a cette fois-ci bien écarté les cuisses pour se faire amoureusement enculer par le beau barbu !

– Photos : Couples / LucasKazan

Max Duro, crâne rasé et barbu, est un Italien de Bologne. Wagner a un passeport brésilien, mais a longtemps vécu en Italie. Max était alors un newcumer. Wagner une porn star dont les débuts dans le X gay remontent à 2008. Tous les deux sont poilus, tous les deux sont versatiles. Mais là, un seul sodomise l’autre…

– Photos : Couples / LucasKazan

