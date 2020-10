Arad & co jouissent sans entraves, toute cette semaine sur PinkX (12 – 18 octobre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 12 octobre à minuit : A Night At The Entourage (Falcon Studios)

Falcon Studios vous emmène dans un bordel où s’ébattent neuf étalons bien membrés et bandants. Quatre duos avec capote et un duo qui consiste en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Les jeux de miroir démultiplient les fantasmes !

Sean Maygers à fond dans le beau cul arrondi de Brett Dylan !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Tyler Roberts cible le mignon Gabriel Cross !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Pierce Paris met au bout de sa grosse queue Skyy Knox !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

Le cul et la bite de Brett Dylan sont un délice. Ceux de Brent Corrigan aussi !

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

JJ Knight emplit de son sexe surdimensionné le tendre Roman Todd…

– Photos : A Night At The Entourage / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Mardi 13 octobre à minuit : Les sextapes de Mars Gymburger (Brute De Sexe)

Mars Gymburger et ses aventures sexuelles dans les chiottes des soirées londoniennes ou dans la moiteur des nuits barcelonaises. Un trio et deux duos sans capote + un duo qui consiste en une fellation.

Le Pinkplus : Mars Gymburger ! Héros de Pig Me More (sacré meilleur film français aux PinkX Gay Video Awards 2019), le beau Russe aime vraiment s’enfiler des bites au kilomètre !

Mercredi 14 octobre à minuit : Casa De Sexo (Menoboy)

Casa De Sexo est la parodie porno gay de la célèbre série espagnole. Les braqueurs nommés Dollars, Euro, Sterling et Pesos préparent un casse en millions de crypto-monnaie et il n y a pas que les coffres qui vont sauter ! Un trio et deux duos sans capote.

Le pinkplus : Jeux d’interprétation, sex-appeal, scénario, performance sexuelle, caméra vicieuse, acteurs… Le X gay français au top ! !!!

Les braqueurs se réunissent pour prendre connaissance du casse. Dollars (Kevin David) explique comment ils vont s’y prendre : braquer une holding et récupérer des millions d’euros en crypto-monnaie. Si la bande de malfaiteurs parvient à mettre la main sur une clé et que la phase 1 du casse se passe plutôt bien, Dollard décide de prendre en otage un convoyeur (Paul Dubois). Il a en effet besoin de satisfaire ses besoins pressants en sexe…

– Photos : Casa de Sexo / Menoboy

Dollars n’a pas respecté le plan et cela angoisse Euros (Kevin Ass). Ce dernier cherche à se rassurer auprès de Sterling (Max Riviera)… qui dort. Euros en profite pour lui caresser la queue et la sucer délicatement. Réveillé, Sterling enlève son masque, retourne Euros et l’encule !

– Photos : Casa de Sexo / Menoboy

Le directeur de la holding entre chez lui et tombe nez à nez avec les braqueurs. Mais il ne cède pas aux intimidations. C’est même lui qui va prendre le dessus et proposer de se faire baiser par Dollars et Euros (Kevin David & Kevin Ass)…

– Photos : Casa de Sexo / Menoboy

Jeudi 15 octobre à minuit : German Raw Sex (Frankfurt Sex Stories)

L’Allemagne a une sacrée réputation en matière de cul ! Le sexe y est sans tabou et très pervers ! Un trio et deux duos sans capote et un duo avec capote.

Le pinkplus : Un naturel des mecs et des situations des plus bandants.

Men’s Club : Tobias Malek, gilet et coquille en cuir, se rend dans un sex-club dans l’espoir de trouver une bite pour son cul. À travers un glory-hole puis peau contre peau, Dominique Kenique répond présent…

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

Jock Sluts : Jordan Berlin a le feu au cul et son plan avec Eddie Star va le soulager ! Un gode et une grosse bite rien que pour lui !

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

Leather Sessions Vol 2 : Dominique Kenique, les fesses marquées en rouge d’un « Fickloch » adore s’offrir à James Huck et Alex Axel et récupérer leur jus !

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

Callboy : Hans Berlin a envie de se faire baiser. Il appelle Aspartuh qui lui bouffe bien le cul avant de le bourrer. Et avant d’éjaculer, le callboy se fait pomper par un Hans déterminé à avaler sa semence jusqu’à la dernière goutte .

– Photos : German Raw Sex / Frankfurt Sex Stories

NOUVEAUTÉ – Vendredi 16 octobre à minuit : Les Crunch Boys sont de retour (CrunchBoys)

CrunchBoy a invité quelques porn stars à faire leur retour devant ses caméras pour des baises sans capote, avec des partenaires à la hauteur !

Le Pinkplus : Maxence Angel, Jerome James, Roman Tik, Kevin Ass, Juan Flo, Illy Ria, Jay Carrington et Stef Killer au casting ! Que du très bon !!!

NOUVEAUTÉ – Samedi 17 octobre à minuit : Young Guns Raw (UKNakedMen)

Du sexe entre mecs sans artifice ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Du très beau monde, avec pas mal de nouvelles têtes chez UKNakedMen, comme Luke Greer, d’origine indienne, et Guido Plaza, un natif du Vénézuela.

Cris Denny a tout ce qu’il faut pour emballer le minet Craig Keller : sa puissante musculature et sa grosse bite !

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

New cumer d’origine indienne, Luke Greer s’est vu proposer par UKNakedMen de choisir son partenaire de scène. Luke a jeté son dévolu sur le délicieux Tchèque Craig Keller. Ce dernier est tout excité de l’initier au porno…

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

Ça se passe comme ça chez UKNakedMen : pour leur première scène avec le studio, les new cumers choisissent leur partenaire. Le Latino Guido Plaza a choisi Donnie Marco…

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

Rick Palmer apprécie beaucoup Harry Quinn. Il va bien le trouer !!!

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

Le beau et viril David Lee est comme un étalon en rut face à un Rob Banner si tendre, si désireux de le satisfaire…

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

NOUVEAUTÉ – Dimanche 18 octobre à minuit : Raw Workloads (Hot House)

Lorsque les cols bleus sont en rut, ils ne pensent plus à finir leur boulot. Ils veulent juste baiser, là, tout de suite. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Les débuts sans capote de la super porn star iranienne Arad WinWin ! Qu’est-ce qu’il est canon ! Et que dire de Sean Duran : le sexe suinte par tous ses pores !!! JJ Knight ? Sa queue est si grosse, si belle, si bonne. Quant au new cumer Blaze Austin, c’est du lourd ! Une chair exquise à farcir !!!

Arad Winwin trouve son employé, Cazden Hunter, en train de paresser sur son camion. Il n’apprécie pas et veut le virer de suite. Mais Cazden fait une proposition qu’Arad ne peut refuser…

– Photos : Raw Workloads / Hot House

JJ Knight et Nic Sahara ont été engagés pour nettoyer et arranger le garage d’un client. Mais après avoir terminé le travail, les deux hommes jouent avec le matériel de gym sur place et plus encore… Nic va la sentir profond et large la très grosse bite de JJ !!!

– Photos : Raw Workloads / Hot House

Arad Winwin est obsédé par son employé, Zander Lane. Il ne fait que de le regarder en train de bosser. Il en vient même à sortir sa queue et à se branler. Quand Zander s’en aperçoit, ça lui fait plaisir. Et il invite son boss à faire plus que le regarder…

– Photos : Raw Workloads / Hot House

Aston Springs et Pierce Paris travaillent sous un soleil brûlant et décident d’enlever leur chemise. Qu’est-ce qu’ils sont bien foutus ! Ils se contemplent, arrêtent de bosser et baisent.

– Photos : Raw Workloads / Hot House

Vice incarné, Sean Duran trouve en son collègue Blaze Austin de la bonne chair à farcir !…

– Photos : Raw Workloads / Hot House

