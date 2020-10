Événement : « La première Marche » au cinéma le 14 Octobre

Nous avons eu la chance de visionner en avant-première le film de Baptiste ETCHEGARAY & Hakim ATOUI et nous avons beaucoup aimé.

Le 9 juin 2019, quatre étudiants mènent à

Saint-Denis la première Marche des fiertés en

banlieue. 50 ans après Stonewall, ils imposent

le combat LGBT là où personne n’avait voulu

l’imaginer.



Une immersion trépidante parmi les

organisateur.rice.s de la pride, banlieusard.e.s

et fier.e.s. Les enjeux d’intersectionnalité et

d’inclusivité des luttes sont clairement posés.

Les jeunes militant.e.s débordent d’une énergie

communicative dans un documentaire plein

d’humour et d’engagement, qui inspire une

volonté d’unité face aux oppressions.

Ils sont jeunes, drôle et pas cons, plein de bonnes idées et souvent leurs réflexions font mouche. Ils veulent prouver que la banlieue est aussi ouverte d’esprit que la capitale et que la fierté se porte très bien partout où elle le veut. pari gagné. On suit avec passion l’aventure de ces jeunes militants, garçons et filles qui vont réaliser la première (mais, on l’espère, pas la dernière) marche des fierté à Saint-Denis, plus connu pour sa Basilique pleine de tombeaux royaux et aussi par une réputation d’homophobie machiste plutôt crasse. Contre les préjugés, ils imposeront avec bonne humeur et intelligence une réflexion et une prise de conscience salutaire. On croit revivre les premières batailles des années 80 😉 .

Bien filmé, jamais caricatural et diablement sympathique, « La première Marche » est un film à voir absolument pour se réconcilier avec l’esprit militant dont on se demande souvent si il existe encore chez beaucoup de Gays.

La Première Marche

Au cinéma le 14 Octobre

UN FILM DE BAPTISTE ETCHEGARAY & HAKIM ATOUI

DOCUMENTAIRE / 70 MIN / FRANCE