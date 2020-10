Send an email

Le combatif et viril Sharok signe un contrat d’exclusivité avec CockyBoys !

« C’est officiel. Je suis le premier Perse à être exclusif de CockyBoys. C’est un honneur de pouvoir représenter mon ethnicité et être célébré pour cela sur une si grande plateforme. Merci CockyBoys. » Né à Los Angeles de parents iraniens il y a 35/36 ans, Sharok n’est pas seulement cet acteur porno US qui a été élu meilleur new comer aux derniers Grabbys. Il est celui qui, suite au meurtre de George Floyd, a préféré manifester contre les violences policières que de participer en vidéo-conférence – coronavirus oblige – aux dits Grabbys. Un choix qui en fait l’un des héros de la cérémonie! (relire ici notre article)

Le nouvel exclusif de CockyBoys correspond à ce que recherche Jake Jaxson, le big boss du studio new-yorkais : « Sharok reflète ce qu’est un CockyBoy : un homme qui est fort, qui a confiance en lui, qui éprouve de la compassion envers les autres et dont le sens du devoir va au-delà de sa sexualité… Sharok milite activement pour la justice sociale et les droits LGBTQ +. »



New cumer ? Pas vraiment ! Bien avant 2018/2019 et ses premières scènes sous le pseudo de Sharok, il fut à l’âge de 18/19 ans Shamin dans California Gold 2, sorti chez RAD Video.

Son retour au porno est lié à son activité d’escort. Activité qu’il partage avec son boyfriend, la porn star Logan Stevens.

– Photo : hnsimagery

Dans une interview-vidéo postée il y a six mois par QueerMeNow, il parle entre autres de son rêve de tourner avec… François Sagat « quelqu’un de formidable comme porn star et comme homme » et Sean Ford « magnifique ». Avec ce dernier qui est un CockyBoy, ça devrait vite le faire ! 🙂



Avant l’annonce de son contrat d’exclusivité, Sharok avait déjà tourné plusieurs fois pour le label. Deux scènes ont récemment été mises en ligne : un trio avec Austin Avery et Brock Banks…

– Photos : CockyBoys

… Un duo avec Nico Leon.

– Photos : CockyBoys

Sharok, une virilité en pleine possession de minets soumis. 🙂 🙂 À voir bientôt sur PinkX !!!