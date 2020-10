Kevin David : « Il faut juste arrêter d’être bête… »

Send an email

Modèle phare de Menoboy, Kevin David ne pensait pas susciter des commentaires aussi accusateurs et désobligeants en tweetant hier qu’il avait attrapé le COVID-19. Mais est-ce vraiment une surprise ? Certaines personnes, tout en étant avides de contenus pornographiques toujours renouvelés, ne sont que suspicions et reproches en moralité dès lors qu’un acteur porno tombe malade. Pour quelque raison que ce soit. On ne reproduit pas ici leurs commentaires, juste la réponse en vidéo de la porn star…

Kevin, rétablis-toi au plus vite. Et reviens-nous dans d’aussi bons films que La MANIF, Après la glisse et Casa de Sexo.

– Photos : Menoboy