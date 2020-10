Sean Ford : « L’une des actions les plus révolutionnaires, c’est de profiter de la vie face à l’oppression ! »

CockyBoy multiawardisé, égérie d’un créateur français, citoyen engagé, invité de premier choix dans des magazines… Le très followé Sean Ford est une voix qui compte ! Alors qu’il n’a que 24 ans, il vient d’être consacré leader d’opinion par V magazine, une référence dans la presse mode US. Dans le numéro 127, Sean et 44 autres « leaders » (voir ici), s’expriment sur la nécessité de s’engager en politique et de voter. Ancré à la gauche de la gauche de la gauche, Sean en appelle aussi à « abolir » la police et les prisons. Extraits :

« J’ai participé à des manifestations (suite au meurtre de George Floyd-NDLR) avec mon ami Ty Mitchell, Joey Mills et Angel Rivera, qui sont tous des acteurs porno, comme moi. Je trouve que beaucoup d’acteurs porno ont fait partie des personnes les plus ouvertes… Nous faisons l’expérience des leviers de pouvoir utilisés à notre encontre ainsi que de la discrimination pratiquée dans notre industrie, surtout si nous ne sommes pas blancs. Beaucoup d’entre nous se sont montrés solidaires des communautés marginalisées et des travailleurs de tous bords.

Je me suis fait beaucoup d’amis lors des manifestations à New York cette année. Mais il existe d’autres moyens de s’engager dans une action directe… Connectez-vous à votre communauté; perturber les mécanismes d’oppression; assurez-vous que vos amis et votre famille aillent bien; redistribuez à des fonds d’aides ainsi qu’à des groupes qui œuvrent pour un changement radical dans votre propre communauté. Je trouve que les gens ont tendance à être très forts. Ils continueront à se battre, même si les choses deviennent difficiles. Ils continueront à trouver des moyens d’exprimer leur joie, ce qui est l’une des actions les plus révolutionnaires que vous puissiez entreprendre : profiter de la vie face à l’oppression.

…Tout le monde devrait lire davantage la théorie marxiste et étudier des penseurs révolutionnaires comme Angela Davis. Les gens disaient que l’abolition de l’esclavage et de la ségrégation était impossible, mais les gens l’ont fait. Nous pouvons donc abolir la police. Nous pouvons abolir les prisons si nous décidons collectivement de le faire. J’encouragerais les gens à penser plus grand. »

Photo : Inez & Vinoodh pour V Magazine

Abolir la police et les prisons ? Woaw !!! Sean Ford va loin ! Pense-t-il qu’il faut faire justice soit-même ? On en doute. Imagine-t-il qu’il faut œuvrer très en amont pour que le vol, la violence et le meurtre n’aient plus lieu d’être. Dans ce cas, on imagine un changement radical de société où tout ce qui susciterait jalousie, rancœur et désespoir serait supprimé.

On est capable de « penser plus grand« . Mais une voix intérieure nous rappelle que l’enfer est pavé de bonnes intentions…