Gestion du COVID-19 et sérophobie : Doryann Marguet en a plus qu’assez !!!…

La pandémie de COVID-19 n’en finit pas d’avoir des effets délétères sur notre vie quotidienne. Et il arrive tôt ou tard un moment où l’on craque. Alors que depuis le déconfinement les tournages de films porno ont repris en France, les producteurs de X hétéro n’ont pas changé leurs habitudes : ils exigent de leurs modèles des tests IST/VIH réguliers. Or avec cette seconde vague, les laboratoires sont pris d’assaut et cela devient très compliqué pour un acteur de se faire tester. Super star du X gay comme du X hétéro, Doryann Marguet n’a pu s’empêcher de tweeter son coup de gueule il y a deux jours :

« 3e laboratoire que je fais à Paris et ils ne font plus les PCR. On finit par me rediriger vers un labo mais arrivé sur place, on m’informe qu’ils ne prennent plus de patients dans la file d’attente. J’ai fait le tour de Paris en transport en commun pour rien. Impossible de bosser sans dépistage. Mais impossible de trouver un labo qui peut me prendre en charge. C’est juste hallucinant !! Et pas le droit aux aides de l’État évidemment. On peut bien crever du moment que ce n’est pas du covid… »

Rassurant, un Internaute lui répond : « Il faut un rendez-vous mais j’ai fait un test dans un labo du 17ème. Attente 30, tout compris, et résultat en 48h. »

Doryann en tient compte, mais… : « Ah c’est bon à savoir. Faudra que tu me donnes l’adresse. Après, des labos sur rdv, y’en a, mais les rdv sont bookés sur plusieurs semaines. »

Des temps difficiles qui accentuent les discriminations que subissent les travailleurs du sexe.

Sur un autre sujet, Doryann en a aussi plus qu’assez de la sérophobie ambiante. Il a notamment tourné cette scène sous la direction de la productrice et actrice Nikita Bellucci…