TOUS pour TOUS ce week-end sur Man-X !

Samedi 24 octobre à minuit : Teasing & Squeezing (RawEuro)

Ces jeunes Européens sont capables de toutes les audaces pour satisfaire leurs pulsions. Ils sont le sexe incarné ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Hum… Randall White en a une très grosse !!!

Se croyant seul, Casper Ivarsson se branle sur un bouquin de cul. Débarque alors son coloc Desmond Cooper qui se dit qu’il y a quelque chose à faire avec Casper, comme le niquer !…

Elliott Holloman n’arrive pas à réviser quand il a prêt de lui Alex Morgan. Ce dernier est toujours si en manque de queue qu’on ne peut que vouloir le sauter…

Randal White est en train de faire une sieste quand il se réveille, choqué de voir que Thomas Fiaty le suce. Randall, qui en a une très grosse, va le lui faire payer à coups de reins bien sentis !…

Max Trey se masturbe dans la salle de bain quand Martin Hovor entre. Celui-ci apprécie ce qu’il voit, ce qu’il touche. 😊 Les deux se retrouvent ensuite au pieu, Max se faisant prendre vigoureusement par Martin !

Dimanche 25 octobre à minuit : Room For One More (HelixStudios)

Quand on est dispo pour accueillir une personne, on peut en accueillir beaucoup plus ! Un trio, deux quatuors, un plan à cinq et une orgie à six. Avec ou sans capote.

Le manplus : Que de partouzes !!! 🙂 Et l’orgie finale est fantastique !!! 🙂 🙂

Quand Kody Knight et Blake Mitchell en manque de carburant se perdent dans le désert, on peut craindre le pire. Heureusement, ils tombent sur une tente où les attendent deux bombes : Brad Chase et Andy Taylor…

Dans une chambre à coucher, Corbin Colby, Logan Cross, Aiden Garcia et Brad Chase parlent des stars de la pop quand Brad et Logan de mettent à se rouler des pelles. Un signal clair pour partouzer !…

Logan Cross, Sean Ford, Blake Mitchell et Colton James profitent de chaque centimètre carré des uns et des autres…

Alors que son coloc est sorti, Angel Rivera en profite pour s’éclater avec un plan cul, Kevin Delay. Sauf que le coloc, Cameron Parks, rentre à la maison plus tôt que prévu et se faufile dans la pièce pour en profiter, lui-aussi. Angel est au début choqué, mais il aime tellement le sexe que pourquoi se limiter à un partenaire quand on peut en avoir deux ?…

Après la piscine, c’est orgie pour Luke Wilder, Corbin Colby, Angel Rivera, Josh Brady, Cameron Parks et Joey Mills !

