Des câlins et beaucoup plus encore toute cette semaine sur PinkX (26 octobre – 1er novembre)

Lundi 26 octobre à minuit : Bi, tous les trous sont gagnants (HPG)

Habitués des clubs échangistes, Samia et Hervé ont envie d’un plan à trois sans tabous avec Storm. Pour l’anniversaire de la porn star Mya Lorren, Doryann Marguet la laisse l’enculer grâce à un gode-ceinture ! La hardeuse Stella Johanssen propose de temps en temps à ses fans de tourner une scène avec elle… Pour dire les choses simplement, un trou est un trou ! Deux trios et un duo avec capote.

Le pinkplus : Doryann Marguet a une carrière X d’autant plus prolifique qu’il fait absolument tout avec un égal bonheur !!!

Mardi 27 octobre à minuit : Aggro 2 (UKHotJocks)

Baises viriles en harnais, jock-straps et rangers. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Ambiance ultra hot du début à la fin avec, dans deux scènes, un Teddy Torres qui incarne à la perfection l’un des archétypes gays de séduction : le mâle musclé, poilu, barbu, tatoué et excellent baiseur.

Sombre et hargneux, Teddy Torres attend d’avoir à dispo un mec bien soumis. Arrive alors Koby Lewis, cul cambrée et bouche pipeuse…

– Photos : Aggro 2 / UKHotJocks



Belle bête musclée, Wade Steele est aussi dominant qu’il en a l’air. Le mignon Max London va vite s’en apercevoir !…

– Photos : Aggro 2 / UKHotJocks

Andro Maas est le maître d’Anthony Naylor qui vient à ses pieds à quatre pattes…

– Photos : Aggro 2 / UKHotJocks

Alléché par l’odeur du cul offert de Rico Fatale, Teddy Torres vient faire sa connaissance en le dominant de toute sa rage testostéronée…

– Photos : Aggro 2 / UKHotJocks

Mercredi 28 octobre à minuit : Submit and Play Vol 2 (MenAtPlay)

Se soumettre et jouer un rôle voici le thème de cette production MenAtPlay. Les bites sortent des pantalons, les culs se dégagent, les pénétrations sont viriles et le foutre gicle à profusion ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Que de beaux mâles, si élégants, si pervers !

Le business man Enzo Rimenez détient un secret que son employé Darius Ferdynand ne veut pas qu’il rende public. Il est prêt à tout pour que ça ne se sache pas…

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

L’homme d’affaires Klein Kerr a beau être arrogant, voire odieux, il sait faire jouir du cul comme personne son employé Ken Rodeo. Celui-ci lui excuse tout !…

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

Propriétaire d’un bar, le toujours très bien sapé Antonio Miracle fait passer les entretiens d’embauche afin de choisir le nouveau barman qui sera digne de ses exigences. Ken Summers a manifestement ce qui fait la différence !…

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

Dani Robles sort de la douche pour trouver un mot sur son lit lui demandant de mettre un costume qui lui est offert. Habillé, il se dirige vers le salon pour trouver Xavi Duran, très excité de ce qu’il a prévu pour son mec. Après avoir bandé les yeux de Dani, Xavi lui enfonce sa grosse bite dans la bouche. Dani aime ! Et il apprécie aussi l’autre surprise de la soirée : Noel Santoro ! Un cul très chaud à se partager !

– Photos : Submit and Play Vol 2 / MenAtPlay

Jeudi 29 octobre à minuit : Everlasting Summer (CockyBoys)

On ne veut jamais vraiment voir se finir l’été ! L’idée de batifoler nu sous le soleil nous excite, surtout quand on se trouve avec des potes sexe. Allen King, Levi Karter et Ashton Summers sont en tête d’affiche de ce film avec de jeunes mecs sexy qui profitent de l’été et de moments de sexe.

Le pinkplus : Une ambiance, des images, des modèles… Tout concourt à nous faire ressentir la merveille que constitue la complicité sexuelle.

À la campagne, une caravane au bord de l’eau… Allen King et Troy Accola commencent par une partie de pêche pour se retrouver à l’intérieur de la caravane en mode flip-flop.

– Photos : Everlasting Summer / CockyBoys

Un étang, Cole Claire et Levi Karter, une baise de nuit sur un canapé en extérieur…

– Photos : Everlasting Summer / CockyBoys

Une piscine entourée d’arbres, le soleil, Frankie V baisé par Ashton Summers…

– Photos : Everlasting Summer / CockyBoys

Une maison de campagne aux USA. Le Français Anteo Chara y est chaleureusement accueilli par Cory Kane et son très gros sexe…

– Photos : Everlasting Summer / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Vendredi 30 octobre à minuit : Lascars de Téci #08 (Citébeur)

Les bites bien raides de nos racailles cherchent des culs pour se vider ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Du Citébeur pur jus, avec des grosses bites toujours aussi fantasmatiques et des culs super endurants !!!

Dans un lieu de drague gay, en extérieur, au beau milieu d’un immeuble délabré, le Latino TTBM Étalon calme les ardeurs anales de Vlad…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

En manque grave de grosses queues, Cohen Byron frétille d’impatience de se faire défoncer par son plan cul du jour :Tahar. Le beau beur gay marocain va lui faire sa fête !

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Mathieu Ferhati craque pour Lems, bogosss de chez bogoss. Toujours sapé à la mode, le sourire charmeur, un corps svelte et finement musclé, sans oublier son joli petit cul… Lems est irrésistible. Mathieu va bien l’initier à la baise virile…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Le bogoss rebeu Samy Lakdar a eu un très gros cadeau pour la journée de la Saint Valentin. Une bite taille XXL, très très grossse et surtout très épaisse de Braquemard, un bogoss céfran, agé de 23 ans…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

C’est plus fort que lui, Roman Tik a trop besoin de se faire baiser. Une grosse bite, bien chaude et bien dure, au plus profond de son trou, fait son bonheur. Le jeune mec n’hésite pas à se rendre dans les endroits les plus craignos et obscurs de sa cité pour trouver de quoi le combler. En l’espèce Etalon, un véritable champion de la sodo…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

NOUVEAUTÉ – Samedi 30 octobre à minuit : Dans les profondeurs de mon cul (HPG)

HPG a un changement de casting à la dernière minute, mais il parvient à trouver des remplaçants. On assiste aux coulisses du tournage et à la préparation de la scène… sans capote.

Le pinkplus : Zaak ! Sa virilité en prend plein le cul !!!

Sous l’objectif du réalisateur HPG, Théo Brussel et le blondissime Nils trouent à coups de gode et de bite le barbu Zaak.

– Photos : Dans les profondeurs de mon cul / HPG

Très profond de la gorge et du cul, le viril Zaak se donne au TTBM Alexis Tivolis !

– Photos : Dans les profondeurs de mon cul / HPG

NOUVEAUTÉ – Dimanche 1er novembre – Envie de jouir (Menoboy)

Nos petits mecs Français ont toujours envie de jouir et pour jouir il faut baiser et ça, ils savent faire ! Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : De bogoss, comme Elias Roy, modèle emblématique de Menoboy, qui nous revient plus mâle, mais toujours aussi affamé de queue !

En vacances, Kevin Ass fait un peu de musculation dans une salle de sport d’un hôtel. Etalon l’allume grave. Kevin Ass se laisse embrasser et raccompagner à la chambre. Etalon lui bouffe le cul et le sodomise. Un pilonnage implacable…

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

Elias Roy et son mec, Idriss, visitent leur futur appartement. Seuls, sans l’agent immobilier, ils en profitent pour tester le confort du salon. Idriss glisse sa bonne queue dans le beau cul d’Elias pour le limer dans une multitude de positions bien sexe !

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

Etalon en a assez d’être réduit à un niqueur né et le fait savoir. Mais Maxime lui balance que c’est un gros débile et que les mecs débiles sont de super bon coup. Pourquoi? Parce que comme ils ne pensent à rien, ils sont à fond dedans !!!! Etalon le prend au mot et défonce sans ménagement Maxime !

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

Dimanche, Doris reçoit dans son appartement deux copains gays, JaffRed et Jules Lancelot, pour une petite partouze à l’appartement. Doris adore se faire prendre par l’un et l’autre, à tour de rôle !

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

