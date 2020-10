Send an email

Acteur porno gay et escort brésilien, Rodrigo utilisait la « drogue des violeurs » pour voler ses victimes !

Le média gay brésilien ObservatorioG rapporte que l’acteur porno et escort Rodrigo, de son vrai nom João Bosco Rodrigues Júnior, a été arrêté samedi dernier dans un hôtel aux environs de São Paulo. Il est accusé d’avoir rencontré des hommes via des applications de drague ou dans des clubs gays afin de les voler. Préalablement, il leur avait fait boire la « drogue des violeurs« , dite au Brésil « Bonne nuit Cendrillon ». L’escroc sévissait depuis plusieurs mois.

La filmographie de Rodrigo est principalement européenne (chez TimTales) et brésilienne (chez MeninosOnline). Monté 27 cm, le Brésilien y est apparemment toujours actif, et du genre brutal…

– Photos : TimTales et MeninosOnline

On n’ose pas imaginer sa vie sexuelle future en taule…