Léo Fox tout en émotion dans la nouvelle production de DiableX

Le porno a ceci de génial d’avoir un effet direct sur notre corps et notre esprit. Amours passés et présents, fantasmes réalisés ou non, tout y est sublimé pour toucher à ce qu’il y a de profondément intime en nous. Le porno est toutefois un cinéma de genre. Et comme tout genre, il a ses codes, ses lois, ses limites. Parmi les limites, il y a le manque manifeste de réalisme. À voir les acteurs s’ébattre gaiement, c’est comme si tout était facile dans la rencontre avec l’autre ; comme si baiser était forcément une partie de plaisir, sans contrecoups émotionnels et physiques, sans soubassements tortueux. Or dans la vraie vie, les mots doux, caresses et gémissements de plaisir peuvent n’être que tromperies et pièges ; le consentement revendiqué haut et fort peut aller de pair avec un asservissement des plus odieux. Mais parce que le spectateur habitué au genre pornographique veut juste passer un bon moment, y injecter cette noirceur ne se fait surtout pas. Cependant, un réalisateur porno peut éprouver à un moment le besoin d’aller là où on ne l’attend pas pour rendre compte de ce réalisme dark. C’est ce que vient de faire Loïc Barnier. En s’entourant des porn stars internationales Jordan Fox et Alexis Tivoli ainsi que des new cumers Flash Puppy, Tayseun Eros, Sacha et Léo Fox, le fondateur du label belge DiableX a coupé la poire en deux :



La nouvelle production de DiableX existe effectivement en deux versions. Un court-métrage non pornographique qui a pour titre Au bout du tunnel. D’une durée de près de 14 minutes, il est accessible à tout le monde sur Youtube. Ce que traverse le beau Léo Fox (en tout point EXCELLENT !!!) est très rude, mais « inspiré d’une histoire vraie » :

La version porno, qui s’appelle Le bout du tunnel, est un long-métrage de près d’1h40. Le scénario a été modifié pour qu’il n’y ait ni suicide, ni viol, ni drogue. Le film sera diffusé avec quelques légères différences sur PinkX le vendredi 27 novembre à partir de minuit. À ne pas manquer !