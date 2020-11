Les bogoss sont légion cette semaine sur PinkX ! (2 – 8 novembre)

Send an email

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 2 novembre à minuit : Morning Glory At Sperm Camp (Spritzz)

L’été sous la tente est souvent synonyme de bites hors de contrôle, de couilles qui ont besoin d’être vidées et de meilleurs amis qui deviennent les meilleurs amants. Un plan à quatre, un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Anglais, Japonais, Mexicain, Russe, Sud-Africain… un casting international réjouissant !!! Avec en bonus des partouzes !!!

Les Britanniques Jack Green et Johannes Lars se préparent à partir en camping. En cherchant leurs affaires, ils se frôlent et ressentent une attraction réciproque…

– Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Seul sous la tente, le Japonais Yoshi Kawasaki sniffe le slip de son pote mexicain Danny Montero. Il commence à se branler quand Danny débarque et apprécie ce qu’il voit…

– Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Partouze entre le Russe Dmitry Osten, le Sud-Africain Titus Snow et les Britanniques James Lewis et Liam Burlington…

– Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Johannes Lars est surpris de découvrir que le geek Nickie Smiles a les tétons piercés. Et alors qu’il les lèche, Nickie dégaine un sexe énorme. Une autre très belle surprise pour Johannes…

– Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

Baiser Johannes Lars n’a pas suffi à apaiser ses pulsions. Nickie Smiles s’attaque au beau cul de Titus Snow. Surpris par Danny Montero, Nickie et Titus sont plus qu’heureux de le faire participer à leurs ébats !

– Photos : Morning Glory At Sperm Camp / Spritzz

NOUVEAUTÉ – Mardi 3 novembre à minuit : Les potes de Jess Royan (CrunchBoy)

Jess Royan, le boss acteur de chez CrunchBoy, invite des potes chez lui pour faciliter des rencontres sans tabou. Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Roman Tik n’a vraiment rien d’un romantique ! On rougit aux mots les plus salaces qu’on lui accolle en le voyant faire avec les mecs !!! 😊 Quant au Latino Apolo Sanchez, c’est une vraie bombe !

SlideBoy est chez Jess qui héberge Roman Tik. Celui-ci dort après une nuit longue à faire la fête. Mais un bon petit déjeuner à base de sperme s’impose…

– Photos : Les potes de Jess Royan / CrunchBoy

Johnny Carreto, un pote hétéro qui s’est clashé avec sa meuf, est hébergé chez Jess. Roman Tik, toujours sur place, saura comment faire pour lui rendre le sourire…

– Photos : Les potes de Jess Royan / CrunchBoy



À l’arrière de la voiture de Jess, Roman Tik se fait sauter à 80 km heure par Fred !

– Photos : Les potes de Jess Royan / CrunchBoy

Jess est à Paris pour baiser le très bogoss Apolo Sanchez…

– Photos : Les potes de Jess Royan / CrunchBoy

Apolo Sanchez a encore envie de tourner ! c’est Ghislain qui l’encule…

– Photos : Les potes de Jess Royan / CrunchBoy

Mercredi 4 novembre à minuit : Rideshare (Raging Stallion Studios)

Jusqu’où aller dans le covoiturage ? Une question qui n’a qu’une réponse chez ces beaux mâles : le sexe !!! Un trio et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Des histoires fun qui ont pour toile de fond le covoiturage ! Un porno qui témoigne de la volonté du réalisateur Steve Cruz de rendre compte du multiethnisme des USA. Un casting en tout point réjouissant : que de beaux mâles !

Jay Austin s’installe dans une voiture qui a déjà pour passager Alex Mecum. Entassés sur la banquette arrière, les deux se découvrent plus que des affinités. Quand Alex arrive à destination, Jay décide de le suivre…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Seth Santoro a fait venir chez lui un plan cul, le viril et tatoué Sean Maygers…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Chef d’entreprise, Jay Landford a surpris son employé Bruno Bernal en train de faire le taxi sur ses heures de travail. Il menace de le virer. Mais Bruno est prêt à tout pour garder sa place…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Max Konnor fait appel à un chauffeur via une appli de covoiturage. Tout de suite après il fait un selfie de sa grosse bite pour appâter un de ses plans cul. Mais il fait l’erreur de l’envoyer au chauffeur, Riley Mitchel, qui sonne furieux à sa porte. Mais quand Max se présente en laissant tomber sa serviette, Riley se met de suite à genoux et pompe…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Les passagers Pheonix Fellington et Kurtis Wolfe commencent leurs affaires sur la banquette arrière de la voiture de leur chauffeur Austin Wolf. Ça excite ce dernier, il se gare dans son garage et un trio s’engage tout naturellement…

– Photos : Rideshare / Raging Stallion Studios

Jeudi 5 novembre à minuit : Plans culs, entre ombre et soleil (DiableX)

En plein soleil ou au tréfonds d’une cave, on pactise à coups de queue et à encre de foutre. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Les deux premières scènes sont excellentes ! Lois Novitch est le maître parfait de Thom Eros et Guillaume Wayne est un amoureux plein de passion et de queue pour Danny Azcona. En bonus, deux autres duos de bonnes signatures !

NOUVEAUTÉ – Vendredi 6 novembre à minuit : Buddy System (Falcon Studios)

À quoi sert un ami, si ce n’est d’aider à libérer toute la tension sexuelle qu’on a en soi ? Un trio et trois duos avec capote + un duo consistant à des fellations.

Le pinkplus : Sex toys, voyeur et partouze sont au rendez-vous de ce film Falcon réalisé par mr Pam ! Rappelons que le beau et souriant Casey Jacks s’est donné la mort l’année dernière. Un suicide qui a bouleversé collègues et fans. Lire ici.

Woody Fox reçoit enfin sa commande de sex-toys et pour l’ouvrir il appelle Max Adonis qui débarque illico presto…

– Photos : Buddy System / Falcon Studios

Alors que le minet Zander Lane se fait doigter par le musclor Austin Wolf, le couple remarque la présence de Devin Franco. Celui-ci s’était introduit dans leur chambre pour sniffer leurs sous-vêtements…

– Photos : Buddy System / Falcon Studios

Casey Jacks est masseur mais quand il reçoit Alexander Muller, c’est ce dernier qui travaillera son cul !

– Photos : Buddy System / Falcon Studios

Devin Franco et Nikko Russo en mode fellations à la salle de gym !

– Photos : Buddy System / Falcon Studios



Skyy Knox est toujours prêt pour se faire baiser. Nikko Russo est très heureux de le satisfaire !…

– Photos : Buddy System / Falcon Studios

Samedi 7 novembre à minuit : Des situations Xcitantes (CrunchBoy)

Des spéléologues baiseurs, une partouze dans un sauna, un autostoppeur niqueur et un hétéro et une trans pour Jess Royan ! Deux trios et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting où l’on a plaisir de retrouver Jordan Fox, Kevin Ass et Nick Spears ainsi que des nouveaux venus dans l’écurie CrunchBoy pareillement alléchants : John Strap, Paolo Hierro et Markus Reid. Les scènes sont originales, la dernière avec la MTF Estelle Monty étant particulièrement surprenante pour les habitués de CrunchBoy.

NOUVEAUTÉ – Dimanche 8 novembre à minuit : Hot Summer In Paris (BrutesDeSexe)

Les tribulations sexe de Théo Brussel à Paris ! Un solo + trois duos sans capote.

Le pinkplus : Théo Brussel ! Expressif, il donne envie de l’avoir comme plan cul, voire plus !!! Ses partenaires aussi : André Madd et Mathieu Ferhati ! Et une mention spéciale à Anthony Viet : il y a trop peu d’Asiatiques dans le X gay français !

De passage à Paris, Théo Brussel se tape une bonne queue en plein air…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

Théo rejoint ensuite André Madd à qui il a vendu une paire de gants sur Internet. André veut payer en nature avec sa grosse bite pleine de jus bien chaud…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

Cependant, Gab Freesky et Anthony Viet s’envoient en l’air dans les vestiaires d’un salle de sport…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

Théo Brussel, toujours en manque de queue, rejoint son mec, Mathieu Ferhati…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

