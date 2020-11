Send an email

Surrender, le dernier album en date de Mickey Taylor, réunit des titres qui nous ont bluffés par leur qualité. Les paroles ne respirent toutefois pas forcément la joie de vivre. La tristesse peut être sans fond comme dans le single Jokes. Ce featuring avec Lostchild, qui est le producteur de Surrender, est accompagné d’un clip minimaliste en noir et blanc où jamais Mickey ne se la joue porn star. Si on ignorait tout de sa carrière X, jamais on ne l’imaginerait. Ce clip accentue sa crédibilité pop, version sadcore…



Traduction/interprétation des premières paroles de Jokes :

« Bébé, j’ai quelque chose de triste à te dire : je ne t’aime pas et jamais je ne t’aimerai.

Bébé, je suis comme ça depuis toujours. Tu n’as jamais eu une chance car je suis une merde.

Je suis juste tombé sur quelque chose de nouveau, comme je le fais toujours,

parce que je n’ai jamais su comment rester.

Je disais seulement des blagues quand je te disais que je t’aimais… »