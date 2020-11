Un service de VOD 100% LGBTQI+

Présenté comme « le Netflix gay », Queerscreen propose un catalogue de films LGBTQI+ variés (comédies, drames, thrillers…) et de séries indépendantes.

Darkroom

Les programmes sont issus majoritairement du catalogue de la société de distributions et productions « Optimale », acteur capital pour le soutien à la créativité. D’où la présence de nombreux films primés dans les grands festivals internationaux. Des œuvres qui abordent la dimension intime et sociétale : le coming-out, les discriminations, la famille, la parentalité, la vie sexuelle.

Baiser cachés

Au programme, un minimum de quatre nouveautés est proposé chaque mois

Côté séries, on trouvera des productions maisons exclusives parmi lesquelles « Paper Boys », sur l’amitié entre un homo et un hétéro à San Francisco, ou « I’m Fine » relatant les tribulations amoureuses d’un groupe d’amis homos. On pourra aussi découvrier la série française « Les Engagés ».

Trio

Queerscreen propose un abonnement mensuel à 9,99 € avec sept jours d’essai sans engagement. Les contenus sont accessibles en HD et en illimité. Il n’y a pas encore d’appli dédiée mais Queer Screen est compatible avec tous les supports: ordinateur, tablette et smartphone. Vous pourrez aussi diffuser le contenu sur votre télé via une clé Chromecast ou l’Apple TV. Elle est co-éditée par VOD Factory et Optimale.

Abonnez-vous en cliquant ici