On récolte ce qu’on aime ce week-end sur Man-X !!!

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 7 novembre à minuit : Bare Buddies (Raw-Staxus)

Mettez deux potes à poils dans un lit, et c’est toujours la même chose qui se passe ! 🙂 Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Un mélange de gabarits hyper excitant !

Le taurin Sasha Davidoff et le tout mignon Max King font leur premiers pas dans le porno et sont timides, au début. Mais très vite, le plaisir les libère et Sasha baise comme un mâle expérimenté Max !

En rien intimidés, Damian Lex et Lukash Saunders savent direct à quoi ils veulent en venir : Damian se fait sauter en toute beauté par Lukash !

Autre new cumer, Curtis Dee se raconte dans une courte interview puis il se fait sucer par Adam Veller. Ce dernier n’hésite pas à lui expliquer ce qu’il veut de lui et de sa bite !…

Le plus actif n’et pas forcément celui qui a le plus de muscles ! Jaden Maskall est vigoureusement troué par le beau minet Jake Hurley !!!

Dimanche 8 novembre à minuit : Bareback Prowl (RawEuro)

Nos jeunes mecs ont le sang chaud et un taux de testostérone très élevé ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Corey Law n’est

Corey Law n’est pas si bon sur son skateboard. Et il n’est en rien aussi invulnérable que le Hulk sur son T-shirt ! Après avoir fait une chute juste devant Vitali Kitcher, il s’est fait une entorse à la cheville et il a mal. Vitali se propose de le raccompagner, mais une fois dans la chambre, Vitali fait clairement comprendre que pour oublier la douleur, il n’y a qu’un moyen : sa bonne queue !!!

Evan Ryker fume une cigarette sur le balcon quand le le blond et musclé Dale Madden l’emmène à l’intérieur pour le baiser toute la journée…

Après leur entraînement de foot, le blond Danny Torro et le brun tatoué Dom Ully se matent, se rapprochent et s’embrassent. Puis Dom pompe avec beaucoup de plaisir. Danny lui rend la pareille avant d’enfoncer sa très grosse queue dans le cul de son camarade…

Lors d’une de ses promenades habituelles, Tomas Fuk rencontre Vito Marciano et ça matche instantanément. Vito accepte de se rendre chez Tomas pour s’y faire baser profond. Ça tombe bien, Tomas en a sous le blue-jean !…

