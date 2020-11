Alors que le monde du spectacle vivant est réduit à quasiment rien à cause des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation du COVID-19, il y a de quoi désespérer les artistes confirmés ou en herbe. Et que dire de nous-mêmes, amateurs de concerts, de pièces de théâtre et autres live-shows ? Très préoccupé par cette situation et en même temps force de proposition, Antoine Lebel a réagi. Le fondateur du label FrenchTwinks vient d’ajouter une nouvelle corde à son arc avec GayContest 2020 – Le Concours de Talents Spécial Confinement. Peintres, chanteurs, comédiens, transformistes, acrobates et autres artistes, tous sont invités à publier leurs vidéos pour partager leur passion et faire connaître leur talent. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 31 octobre 2020 et la première saison du concours se déroulera jusqu’au 15 janvier 2021. À cette date, une dotation totale de 3 500 euros cash récompensera le ou les deux gagnants : 2 500 euros pour le candidat qui aura reçu le plus de votes du public et 1 000 euros pour celui qui recevra le Prix du Jury. Au moment où s’écrivent ces lignes, il y a 29 candidats – voir ici -, et les votes sont déjà ouverts. Artistes en tous genres, n’hésitez-pas ! Inscrivez-vous – là -, et soyez soutenus par le public et plusieurs médias LGBTQ+ !!!

Si les talents des candidats de ce premier GayContest ne sont en rien pornographiques, ils peuvent être des plus sexy comme ceux d’un certain Enzo Lemercier. Eh oui ! L’ex-FrenchTwinks nous revient en peintre qui se sert de toutes les parties de son corps dénudé pour exercer son art !

Un autre candidat a un passé X chez FrenchTwinks. C’est Guillaume, alias la porn star Guillaume Wayne. Lui crée la surprise en se révélant comme un professionnel du one-man show. Jamais on l’aurait imaginé ainsi…

Pour plus d’informations : https://www.gaycontest.com