La vigueur d’une érection est toujours le plus beau des compliments cette semaine sur PinkX ! (9 – 15 novembre)

Lundi 9 novembre à minuit : Bad Cop 2 (TitanMen)

Flics, ils portent superbement l’uniforme. Virils, ils exhibent leur musculature d’acier. TBM, ils se pompent et se baisent dans les vestiaires. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Thème d’autant plus excitant que le casting est à la hauteur du fantasme.

Dakota Rivers teste sur le bras de Jeremy Spreadums un taser. La puissance électrique étant au minimum, ça fait juste un peu mal. Dakota se met alors à embrasser Jeremy pour le soulager…

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Les vestiaires sont équipés d’une vidéo surveillance. Mais les flics ont l’habitude d’y baiser en toute connaissance de cause. Cette fois-ci, c’est Tex Davidson et Micah Brandt qui s’exhibent. Le très gros sexe de Tex fait merveille dans le cul super bombé de Micah !

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Autre duo de flics exhibs : Jason Vario et Bruce Beckham…

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

Grâce à la vidéo surveillance, Dakota Rivers et Dallas Steele ont bien maté et sont chauds pour se soulager entre eux deux…

– Photos : Bad Cop 2 / TitanMen

NOUVEAUTÉ – Mardi 10 novembre à minuit : Salut c’est pour une pénétration (GayFrenchKiss)

Quand baiser est aussi habituel que se saluer, tout est plus agréable dans la vie. Un trio et un duo sans capote + un duo avec capote.

Le pinkplus : La partouze avec pour meneur Roman Tik ! Quant au passif de la première scène, il a un très beau cul !

Salut, je te rejoins dans la douche et je t’encule au pieu…

– Photos : Salut c’est pour une pénétration / GayFrenchKiss

Bonsoir, viens au lit et enfile-moi ! …

– Photos : Salut c’est pour une pénétration / GayFrenchKiss

Bonjour, partouzons !…

– Photos : Salut c’est pour une pénétration / GayFrenchKiss

Mercredi 11 novembre à minuit : Young Guns Raw (UKNakedMen)

Du sexe entre mecs sans artifice ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : Du très beau monde, avec pas mal de nouvelles têtes chez UKNakedMen, comme Luke Greer, d’origine indienne, et Guido Plaza, un natif du Vénézuela.

Cris Denny a tout ce qu’il faut pour emballer le minet Craig Keller : sa puissante musculature et sa grosse bite !

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

New cumer d’origine indienne, Luke Greer s’est vu proposer par UKNakedMen de choisir son partenaire de scène. Luke a jeté son dévolu sur le délicieux Tchèque Craig Keller. Ce dernier est tout excité de l’initier au porno…

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

Ça se passe comme ça chez UKNakedMen : pour leur première scène avec le studio, les new cumers choisissent leur partenaire. Le Latino Guido Plaza a choisi Donnie Marco…

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

Rick Palmer apprécie beaucoup Harry Quinn. Il va bien le trouer !!!

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

Le beau et viril David Lee est comme un étalon en rut face à un Rob Banner si tendre, si désireux de le satisfaire…

– Photos : Young Guns Raw / UKNakedMen

Jeudi 12 novembre à minuit : Couples (LucasKazan)

Ce label aime les mecs classiques, bien foutus, avec des bonnes gueules, pour qui baiser n’est pas synonyme de brutalité. Suivez ici quatre histoires de couples. Une sans capote et les trois autres avec capote.

Le pinkplus : La notion de couple est toute relative ! À l’exception du premier duo, les couples en questions n’ont existé que le temps du tournage des scènes. Mais la complicité dans la baise est telle qu’on y croirait !!!

Modèle phare de LucasKazan, l’Italien Alex Magnum présente son boyfriend, Cristian King. Son premier flip-flop à l’écran. Sa première scène sans préservatif aussi.

– Photos : Couples / LucasKazan

Le bel étalon italien Alex Magnum et le power bottom costaricain Ken Summers. Pas un vrai couple, mais une vraie alchimie entre les deux hommes !!!

– Photos : Couples / LucasKazan

Mêmes yeux bleu perçants, même carrure, même pulsion sexuelle, même magnétisme débridé… L’Espagnol Hector DeSilva et l’Italien Ettore Tosi se sont vraiment plus ! D’habitude actif, Ettore a cette fois-ci bien écarté les cuisses pour se faire amoureusement enculer par le beau barbu !

– Photos : Couples / LucasKazan

Max Duro, crâne rasé et barbu, est un Italien de Bologne. Wagner a un passeport brésilien, mais a longtemps vécu en Italie. Max était alors un newcumer. Wagner une porn star dont les débuts dans le X gay remontent à 2008. Tous les deux sont poilus, tous les deux sont versatiles. Mais là, un seul sodomise l’autre…

– Photos : Couples / LucasKazan

NOUVEAUTÉ – Vendredi 13 novembre à minuit : Raw Flip Fuckers (CockyBoys)

Nos jeunes mecs versatiles sont déterminés à combler les trous de leur partenaire ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Calvin Banks et Cory Kane en ont vraiment une grosse ! Ça donne trop faim !!! 😋

Calvin Banks et Clark Davis se baisent l’un l’autre !

– Photos : Raw Flip Fuckers / CockyBoys

Damian Grey et Mateo Vice flip-flopent !

– Photos : Raw Flip Fuckers / CockyBoys

Cory Kane donne à Troy Accola sa première expérience sans capote chez CockyBoys…

– Photos : Raw Flip Fuckers / CockyBoys

Sean Ford et Ty Mitchell passionnément l’un en l’autre…

– Photos : Raw Flip Fuckers / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 14 novembre : The Super (Raging Stallion Studios)

Le gardien d’un immeuble résidentielle filme et diffuse en secret les ébats des mâles qui lui plaisent. Deux trios et trois duos avec capote + un duo consistant en des fellations.

Le pinkplus : Des Latinos très sexe, un Teddy Bear hyper-poilu et un scénario pervers : vous ne regarderez plus le gardien de votre immeuble de la même façon ! 😉

Teddy Bear et Brian Bonds espionnés dans leur intimité la plus sexe !

Photos : The Super / Raging Stallion Studios

Le gardien Riley Mitchell est à son bureau en train de se branler sur les vidéos sexe des résidants qu’il obtient grâce à des caméras cachées. Drake Masters sonne à sa porte…

Photos : The Super / Raging Stallion Studios

Autre couple de l’immeuble à être espionné : Carlos Lindo et Blake Hunter qui se sucent avec amour et voracité…

Photos : The Super / Raging Stallion Studios

Ryan Cruz fait sa lessive dans l’immeuble lorsqu’il tombe sur des magazines porno. Se croyant seul, il sort sa grosse bite et commence à se branler sur les photos d’hommes nus. C’est alors que Carlos Lindo débarque dans la buanderie…

Photos : The Super / Raging Stallion Studios

Bruno Bernal se donne aux étalons Max Konnor et Papi Suave. Aucun des trois ne sait qu’ils sont matés et filmés…

Photos : The Super / Raging Stallion Studios

Blake Hunter découvre que des gars de son immeuble sont filmés sans leur consentement. Il fait appel à Brian Bonds pour l’aider à se venger du coupable. Leur suspect n°1 : le gardien Riley Mitchell. Ils frappent à sa porte…

Photos : The Super / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 15 novembre à minuit : Jeunes et curieux (FrenchTwinks)

Nos minets sont curieux, aiment baiser, se faire baiser et même les partouzes ne leur font pas peur ! Une partouze et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Il y a des évidences qui font la signature de FrenchTwinks. Outre la qualité de la réalisation et du casting de minets – une mention spéciale au très mignon et très leste gymnaste Britannique Alex Faux ! – , le studio est topissime en matière de partouze ! Notons que si Enzo Lemercier a depuis pris sa retraite du X, il fait partie des candidats du GayContest 2020 – Le Concours de Talents Spécial Confinement. Il se révèle artiste peintre des plus sexy. On peut voter pour lui ici.

Pour célébrer leur première rencontre, Enzo Lemercier et Alex Faux ont fait la fête toute la nuit et le réveil est difficile. Malgré un sacré mal de tête, Enzo retrouve rapidement le sourire en découvrant que son bel invité anglais est à ses côtés, endormi sur le canapé…

– Photos : Jeunes et curieux / FrenchTwinks

Paul Delay s’offre une petite branlette en matant une vidéo porno gay dans son lit. Il ignore que son colocataire Maël Dumas est caché derrière le rideau et l’observe en se masturbant. Malgré ses efforts pour rester discret, Maël se fait surprendre par Paul qui à l’air aussi surpris que ravi. À la question de savoir s’il est gay, Maël répond qu’il est curieux. Paul l’invite à le rejoindre dans son lit…

– Photos : Jeunes et curieux / FrenchTwinks

Ca sent bon l’effort, la transpiration et le sexe dans cette salle de sport fréquentée exclusivement par de beaux minets ! Paul Delay et Maël Dumas s’entraînent en binôme pendant que Jules Laroche fait des développés couchés et que l’athlète anglais Alex Faux enchaîne sauts périlleux et grands écarts. Il suffit qu’un short glisse et révèle une bite en érection pour que s’enclenche une partouze…

– Photos : Jeunes et curieux / FrenchTwinks

Jules Laroche a découvert le bel Alex Faux lors d’un plan à quatre à la salle de sport. Il n’avait toutefois pas pu s’occuper de son joli petit cul comme il l’aurait voulu faute de devoir le partager avec ses camarades. Heureusement, notre étalon a de la suite dans les idées et de retour au club de sport il attend cette fois patiemment dans la douche que le jeune Anglais termine son entraînement…

– Photos : Jeunes et curieux / FrenchTwinks

