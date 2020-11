Le 3 novembre dernier, en même temps que l’élection présidentielle, il y avait plusieurs autres élections aux USA. Les citoyens de Wilton Manors, « la deuxième ville la plus gay d’Amérique », devaient renouveler leur équipe municipale. L’un des candidats, Melecio Juan, n’était autre que la porn star gay et producteur aux 28 cm Antonio Biaggi. Un candidat qui ne cachait en rien sa carrière X et qui y croyait. Il est arrivé avant-dernier. Un échec cuisant qu’il a expliqué ainsi :

« Malheureusement à cause de toutes ces queens blanches privilégiées de Wilton Manors. Ce pays ne se soucie que de l’argent, pas des droits de l’homme. »

Qu’un échec électoral s’accompagne d’une immense déception, on comprend. Mais de là à accuser de racisme la ville dont on voulait être un élu manque de fair play. D’autant que lui-même continue d’être traité de raciste anti-noir par des blogs gays de référence. Ce que lui réfute catégoriquement. (relire notre article ici). Et il persiste dans ses accusations en retweetant un article du SouthFloridaGayNews. Le manque de diversité au sein du conseil municipal et des comités consultatifs communautaires de Wilton Manors y est décrit comme un vrai problème que la ville a du mal à résoudre.

Si, campagne oblige, Melecio/Antonio avait mis en veilleuse ses tournages porno, il cherche de nouveaux modèles. De préférence des Latinos et des hot daddies !

Nul doute que ses 28 cm gagnants sauront attirer les plus ouverts d’entre eux ! 😉