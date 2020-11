Se désirer, c’est si puissant, si enivrant ce week-end sur Man-X !

Send an email

Samedi 14 novembre à minuit : Bareback Boarders Part 3 (BadBoyBoarders-Staxus)

Voici la 3e partie de la série des Bareback Boarders et nos étudiants ont toujours aussi faim de savoir et de sexe ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : La partouze avec la double-pénétration de Connor Levi. Si seulement l’université pouvait devenir ça : du sexe partout ! Quand on en aura fini avec le COVID-19, il y aura un lâché prise et on espère que ça va baiser à tire-larigot comme dans un porno !!! 😜

Qui aurait cru que parler de la Libye puisse amener Jaxon Radoc et Jaden Fox à flip-floper ? 🤔😉

– Photos : Bareback Boarders Part 3 / BadBoyBoarders-Staxus

Tim Law et Jaxon Radoc profitent à fond de l’infirmerie…

– Photos : Bareback Boarders Part 3 / BadBoyBoarders-Staxus

Le jardinier métis Jayden Middleton aime discuter et plus encore avec l’étudiant Jaye Elektra…

– Photos : Bareback Boarders Part 3 / BadBoyBoarders-Staxus

L’université Staxus prodigue aussi une formation militaire propice à l’esprit de camaraderie : ça va partouzer grave, Connor Levi se faisant même double-pénétrer par Oscar Roberts et Rhys Casey ! 🙂

– Photos : Bareback Boarders Part 3 / BadBoyBoarders-Staxus

Dimanche 15 novembre à minuit : Flipping Friends (8teenBoy)

Nos Minets sont bien équipés et kiffent les baises où l’on s’encule chacun son tour ! Cinq duos sans capote !

Le manplus : Une réalisation de Max Carter, modèle emblématique de HelixStudios, avec de très séduisants duos en mode flip-flop !

Le tout mignon Milo Harper et le tout joli Tristan Adler…

– Photos : Flipping Friends / 8teenBoy

Le brun Kurt Niles et le blond Jamie Ray se désirent, se pénètrent…

– Photos : Flipping Friends / 8teenBoy

Le rafraichissant Ethan Helms et le fringuant Trevor Harris…

– Photos : Flipping Friends / 8teenBoy

Trevor Harris aux beaux yeux bleus et Milo Harper au sourire aguicheur…

– Photos : Flipping Friends / 8teenBoy

Kurt Niles et Tristan Adler si doux, si vigoureux, si open…

– Photos : Flipping Friends / 8teenBoy

