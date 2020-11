La scène du jour sur Pinkflix : « Deux teubs pour un minet chanceux »

Produit par HelixStudios et sorti en 2017, California Boys #2 a un casting éblouissant de minets. Et les baises y sont filmées magnifiquement. Tirée justement de California Boys #2, la scène Deux teubs pour un minet chanceux est un pur bonheur ! Un must à savourer dès maintenant et en illimité sur Pinkflix !!!

Le beau temps peut aussi faire défaut en Californie. Mais ce n’est pas grave. Bastian Hart trouve refuge dans une chambre où sont notamment scotchées aux murs des photos de François Sagat. Le délicieux minet s’y fera surtout superbement double-pénétrer par Kody Knight et Blake Mitchell !