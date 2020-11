Le new cumer français Olivier Robert devient un exclusif de CockyBoys !

Jake Jaxson, le big boss de CockyBoys, a annoncé hier que le new cumer Olivier Robert fait désormais partie de ses exclusifs. Né en France il y a 27/28 ans et résidant au Québec, ce très beau roux avait déjà tourné pour CockyBoys dans deux scènes qui ont enthousiasmé les fans et Jaxson : « Olivier est vraiment un performeur très spécial avec une vision du monde extrêmement large et géniale. Il est bien bâti, a un bel accent et en plus il est roux ! Je crois qu’il a un bel avenir avec nous chez CockyBoys. Vous le verrez beaucoup plus dans les mois à venir et l’année prochaine ! »

Olivier est lui-même enthousiaste : « En travaillant avec CockyBoys, je veux partager avec tous ceux qui me regardent le fait qu’on puisse être vulnérable et en même temps se sentir puissant. Qu’on peut être sexuel et se sentir aimé. Qu’on peut avoir du sexe autant qu’on veut sans trop se prendre au sérieux. Parce que ce qui compte, c’est ce qui rend heureux, en gardant à l’esprit le respect et la communication avec son/ses partenaires ainsi que la définition et le respect de ses propres limites. Sinon, qu’est-ce que faire l’amour ? Quelle est sa finalité ? Le porno est un acte, le sexe est animal, l’amour est la clé. »

Aux deux duos déjà sortis chez CockyBoys, où le beau roux est amoureusement baisé pour Gabriel Clark et Manuel Skye, s’ajoutera au début du mois de décembre sa scène avec Skyy Knox où il est actif.

Un CockyBoy qu’on verra bientôt sur PinkX !