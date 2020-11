Dolf Dietrich : Une déclaration d’amour totalement désinhibée !

Il y a un an, plus rien n’allait pour Dolf Dietrich. Comme le daddy du X gay US le rappelle dans un récent tweet : « …Mon mariage sombrait (avec Hugh Hunter – NDLR) et à cause d’une « agression envers un millénial délicat », j’étais viré du milieu professionnel que j’avais laissé pour le porno pour ensuite y revenir. » Mais d’ajouter qu’aujourd’hui tout baigne : « J’ai rencontré mon âme sœur et je suis à l’aube d’un nouveau business en utilisant mon expertise sexuelle. » Qui est son nouveau boyfriend ? Il ne veut pas encore nous révéler son identité. Mais il insiste sur la profondeur de leur sentiment réciproque par cette déclaration d’amour totalement désinhibée :

« J’ai fisté mon boydriend l’autre soir et c’était INCROYABLE. Puis je l’ai baisé et pisser dans son cul après avoir joui en lui. Il m’a rendu la pareille en me dosant à fond de pisse et de foutre. Je suis tellement amoureux, les gars ! J’ai hâte de vous dire qui il est. Encore quelques mois rien que pour nous. 😈😈 »

C’est beau et puissant l’amour. C’est pareil pour nous tous dès lors qu’on trouve le bon. Si ce n’est qu’à la différence de la porn star, on l’exprime avec des mots beaucoup plus chastes. Oui ? 😇 Non ? 😈