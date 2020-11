Le made in Belgium excelle aussi dans le X gay cette semaine sur PinkX ! (23 – 29 novembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 23 novembre à minuit : Trapped (Raging Stallion Studios)

Tegan Zayne va-t-il trouver les réponses à ses questions existentielles ? Va-t-il surtout échapper à son ravisseur, le dangereux et excellent baiseur Colby Keller ? Deux trios et trois duos avec capote + un duo qui consiste en des fellations et des anulingus.

Le pinkplus : Un thriller porno comme sait très bien le faire Raging Stallion Studios. À la réalisation Steve Cruz et Chi Chi LaRue. Au casting des beaux mecs sexe, tous barbus. De quoi être raccord avec plusieurs études scientifiques qui avaient donné lieu à notre article : Comme les femmes, les gays préfèrent les barbus. Notons toutefois que la présence de Colby Keller avait fait polémique. Son appel à voter Trump en 2016 avait révulsé nombre de fans. Désormais blacklisté, Trapped est l’un de ses derniers films.

Kurtis Wolfe est très amoureux de Tegan Zayne. Et après l’avoir bien troué sur le canapé, il lui fait sa demande en mariage. Tegan hésite. Pour faire le point, il a besoin de s’isoler. Il part, destination une région boisée.

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Arrivé sur place, Tegan trouve un bar où il se fait draguer par un local, Colby Keller. Celui-ci est séduisant, mais Tegan n’a pas l’intention de coucher avec lui. Il se contente d’étancher sa soif et de sortir pour regagner sa voiture et continuer sa route. Mais il perd soudainement connaissance. On lui a fait prendre une drogue à son insu. Derrière lui, Colby se précipite pour le transporter dans sa bagnole et le séquestrer chez lui, dans une cabane perdue en pleine forêt. Personne n’entendra Tegan crier !!!

Cependant, sur la table de billard du bar, Seth Santoro lape le trou poilu de Ryan Finch !

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Kurtis Wolfe n’a plus eu de nouvelles de Tegan depuis plusieurs jours. Inquiet, il signale la disparition de son homme à la police. Le détective Jason Vario et l’officier Sean Duran mènent l’enquête. Leur relation est difficile car ils ne s’entendent pas sur la façon de procéder. Mais ils remédient intelligement à la situation par la baise, Jason enfonçant sa grosse queue dans le cul de Sean !

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Détenu par Colby Keller pendant près de deux semaines, Tegan Zayne se sent prêt à réagir : il séduit ouvertement son ravisseur. Colby en est plus qu’heureux et le baise en long, en large et en travers. Tegan est loin d’être insensible à ses baisers, caresses et coups de bite. Ne tomberait-il pas amoureux de Colby ? Ou ne serait-il qu’une énième victime du fameux syndrome de Stockholm ?

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Rikk York, Damian Taylor et Seth Santoro campent dans les bois et s’ébattent bestialement jusqu’à se maculer la gueule et la croupe de foutre. Seth et Rikk partent ensuite en randonnée et se perdent. Ils pensent trouver de l’aide quand ils font face à un couple gay. Ces deux hommes ont toutefois un comportement étrange : l’un semble apeuré et totalement soumis à l’autorité de l’autre. Il rappelle en plus quelqu’un à Seth. Mais ce dernier aura-t-il le temps de faire le lien avec l’affiche de la disparition de Tegan Zayne avant qu’il ne soit trop tard ?

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

L’officier Sean Duran a retrouvé Tegan Zayne. Mais auprès de Colby, Tegan affirme qu’il a refait sa vie et qu’il faut le laisser tranquille. Le détective Jason Vario a des doutes sur la nature réelle du couple et contacte Kurtis. Celui-ci débarque dans la cabane, bien déterminé à récupérer l’homme qu’il aime. Pris entre Colby et Kurtis, Tegan supplie : il ne sait pas qui choisir ; il les aime tous les deux. Kurtis n’a pas dit son dernier mot. Il ressent bien que Colby est un psychopathe et que l’issue sexuelle entre eux-trois sera fatale pour au moins l’un d’eux !…

– Photos : Trapped / Raging Stallion Studios

Mardi 24 novembre à minuit : Lascars de Téci #08 (Citébeur)

Les bites bien raides de nos racailles cherchent des culs pour se vider ! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Du Citébeur pur jus, avec des grosses bites toujours aussi fantasmatiques et des culs super endurants !!!

Dans un lieu de drague gay, en extérieur, au beau milieu d’un immeuble délabré, le Latino TTBM Étalon calme les ardeurs anales de Vlad…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

En manque grave de grosses queues, Cohen Byron frétille d’impatience de se faire défoncer par son plan cul du jour : Tahar. Le beau beur gay marocain va lui faire sa fête !

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Mathieu Ferhati craque pour Lems, bogoss de chez bogoss. Toujours sapé à la mode, le sourire charmeur, un corps svelte et finement musclé, sans oublier son joli petit cul… Lems est irrésistible. Mathieu va bien l’initier à la baise virile…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Le bogoss rebeu Samy Lakdar a eu un très gros cadeau pour la journée de la Saint Valentin. Une bite taille XXL, très très grossse et surtout très épaisse de Braquemard, un bogoss céfran agé de 23 ans…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

C’est plus fort que lui, Roman Tik a trop besoin de se faire baiser. Une grosse bite, bien chaude et bien dure, au plus profond de son trou, fait son bonheur. Le jeune mec n’hésite pas à se rendre dans les endroits les plus craignos et obscurs de sa cité pour trouver de quoi le combler. En l’espèce Etalon, un véritable champion de la sodo…

– Photos : Lascars de Téci #08 / Citébeur

Mercredi 25 novembre à minuit : Dans les profondeurs de mon cul (HPG)

HPG a un changement de casting à la dernière minute, mais il parvient à trouver des remplaçants. On assiste aux coulisses du tournage et à la préparation de la scène… sans capote.

Le pinkplus : Zaak ! Sa virilité en prend plein le cul !!!

Sous l’objectif du réalisateur HPG, Théo Brussel et le blondissime Nils trouent à coups de gode et de bite le barbu Zaak.

– Photos : Dans les profondeurs de mon cul / HPG

Très profond de la gorge et du cul, le viril Zaak se donne au TTBM Alexis Tivoli !

– Photos : Dans les profondeurs de mon cul / HPG

Jeudi 26 novembre à minuit : Bareback Romance (CockyBoys)

Romance en mode bareback ? C’est possible avec nos Cockyboys aussi doués pour le sexe que pour l’amour. Quand ils tombent sur un mec avec qui ça matche, c’est forcément divin ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Le duo SM soft Taylor Reign/Grayson Lange : une si belle, tendre et passionnée perversion !!!

Troy Accola y va sûrement en Nico Leon qui garde ses lunettes pendant les ébats…

– Photos : Bareback Romance / CockyBoys

Ligoté, aveuglé, le torse recouvert de cire chaude, Grayson Lange est prêt à servir la bonne queue de Taylor Reign…

– Photos : Bareback Romance / CockyBoys

Clark Davis et Wess Russel flip-floppent gaiement, vigoureusement !

– Photos : Bareback Romance / CockyBoys

Idem avec Ricky Roman et Matteo Vice : chacun encule l’autre amoureusement !!!

– Photos : Bareback Romance / CockyBoys

Vendredi 27 novembre à minuit : Le bout du tunnel (DiableX)

Chassé de chez lui par son père homophobe, un jeune homme parvient à trouver l’amour, le vrai.

Le pinkplus : Excellent ! Si Léo Fox crève l’écran, tous les acteurs sont top dans la baise aussi bien que dans le jeu d’acteur. À noter que le réalisateur belge Loïc Barnier a sorti une version dark du film. Un court-métrage non pornographique, Au bout du tunnel, accessible sur Youtube. Ce que traverse le beau Léo y est très dur, mais « inspiré d’une histoire vraie » (relire notre article ici).

Amoureux, Léo Fox et Sacha ont très envie l’un de l’autre. S’ébattre en plein air c’est encore mieux !

– Photos : Le bout du tunnel / DiableX

Mis à la porte de chez lui par son père homophobe, Leo va chercher du réconfort auprès de Sacha mais trouve la déception : son chéri est avec un autre mec, Flash Puppy…

– Photos : Le bout du tunnel / DiableX

Leo va être hébergé par Jordan Fox qui a un petit copain, Tayseun Eros…

– Photos : Le bout du tunnel / DiableX

Leo va finalement croiser Alexis Tivoli, un hétéro trop agressif pour être 100% hétéro…

– Photos : Le bout du tunnel / DiableX

Samedi 28 novembre à minuit : Hook’d (Falcon Studios)

Si vous êtes en manque et recherchez un mec, tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir votre Smartphone et recevoir le message « Hook’d ». Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Le réalisateur Tony Dimarco sait donner au porno un cachet cinématographique. Certains plans font manifestement référence à l’œuvre de Brian de Palma.

Brent Corrigan monte dans une voiture et regarde aussitôt son téléphone en faisant un zoom sur un mec qui le branche, Ian Greene. Il envoie un « hey » et des photos hot sont vite échangées. Il est alors temps de démarrer tous les moteurs pour basculer du virtuel au réel…

– Photos : Hook’d / Falcon Studios

Après avoir fait de la gym chez lui, Austin Carter s’installe sur le canapé, se saisit d’une tablette et va sur un site de baise où il repère Ryan Rose. Un zoom sur sa bite et son gland le convainc de le contacter… Arrivé chez Austin, Ryan l’attend nu à quatre pattes, le cul offert…

– Photos : Hook’d / Falcon Studios

JJ Knight et Alex Gray dialoguent via une appli et se découvrent parfaitement compatibles…

– Photos : Hook’d / Falcon Studios

Jacob Durham et Seth Santoro se chauffent via leur téléphone. Seth montre son cul qui, comme il le dit, « a besoin d’attention » . Jacob montre sa queue « prête à servir »… Les deux mâles ne peuvent que se rencontrer !!!

– Photos : Hook’d / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 29 novembre à minuit : Dicked Down (CockyBoys)

Des mâles bien membrés vont en ville pour se trouver des passifs et les baiser à donf ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting de beaux mecs qui se plaisent et qui prennent du plaisir à baiser ensemble !

Justin Brody y va très profond en Taylor Reign !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

Cade Maddox besogne comme il se doit Justin Matthews !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

Magnifiquement troué, Mateo Vice n’est que reconnaissance envers Sean Zevran !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

Cory Kane tringlé en beauté par Nikko Russo !

– Photos : Dicked Down / CockyBoys

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.