Décès de Tony Axel après plusieurs semaines dans le coma…

« Touché par ce départ si brutal ! Je ne t’ai jamais oublié depuis 10 ans et continuerai de penser à toi. RIP Tony Axel. » Par cette déclaration postée le 6 novembre dernier à 15 h 23 sur Facebook, Jess Royan, le réalisateur producteur et star de Crunchboy, témoignait avec émotion du décès de l’ex-porn star gay française. Quelques heures plus tôt, à 10 h 46, Cbastien, le conjoint de Tony (de son vrai nom Alexandre Tony) annonçait la triste nouvelle avec une photo du couple :

« Cette nuit mon petit ange Alex Tony nous a quitté définitivement pour aller rejoindre les autres anges qui veillent sur nous. Je t’aime à tout jamais mon ange où que tu te trouves 😘👨‍❤️‍👨♾💞😍♾😘 »

Toutes nos condoléances.

Cbastien avait précédemment confié que l’amour de sa vie était depuis plusieurs semaines dans un coma grave suite à une mauvaise chute.

En parcourant le compte Facebook de Cbastien, on découvre plein d’autres photos d’eux ensemble, assorties déclarations d’amour réciproques… C’est extrêmement touchant. Cbastien délivre aussi une information qu’on n’aurait jamais imaginé. Tony Axel/Alex Tony allait était dans un tel état de détresse qu’il avait dû consulter et qu’on lui avait découvert l’été dernier un syndrome autistique d’Asperger.



Et Cbastien d’ajouter : « Il a fallu 42 ans pour qu’on mette le nom sur ce qui ronge mon bébé depuis toujours. C’est très difficile à diagnostiquer. Elle est souvent associé à l’hyperactivité comme c’est le cas pour Alex, plus une hypocondrie inversée (il n’a pas peur d’attraper des maladies mais l’inverse, peur d’avoir une maladie qu’il transmettrait et de faire du mal aux gens en la leur transmettant ) et le désir de participer financièrement dans son couple quoi qu’il lui en coûte. Que certains en prennent de la graine : Lui n’est pas vénal ni malhonnête!!! »

Tony/Alex avait répondu : « Merci mon cœur d’avoir publié ce message que j’aurais été incapable d’écrire...👍😍😉💋😘❤️ D’où ma réponse tardive… C’est sûrement dû à un sentiment de « honte » de ma part, le même que tous ceux qui se découvrent « asperger » doivent éprouver au début…😕 Je fais confiance aux professionnels de santé pour m’aider à apaiser tous mes troubles et mes maux… Je garde Espoir🤞🤞🤞J’en profite pour tous vous remercier sincèrement, vous tous qui avez réagi si généreusement et chaleureusement à la publication de mon cher et tendre amour Cbastien Denim…❤️👬 Votre soutien me touche profondément et me va droit au cœur… Des millions de merci et de bisous à vous tous 💋😘 »

Les fans de l’ex-porn star sauront se souvenir de ses multiples scènes tournées entre 2010 et 2018 pour Citébeur, Crunchboy, Menoboy, Stephane Berry, TimTales, Cazzo, UKNakedMen, UKHotJocks, Lucas Entertainment, Kristen Bjorn, etc. Il eut notamment pour partenaires Stany Falcone, Edji Da Silva, Rocco Steele et Max Duran.

Tony Axel/Alexandre Tony (1978 – 6 novembre 2020)

RIP