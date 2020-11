De l’effort, de la sueur et énormément de sperme toute cette semaine sur PinkX ! (30 novembre – 6 décembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 30 novembre à minuit : Bros Do It Better (NextDoorBuddies-NextDoorStudios)

L’amitié ne s’exprime pas seulement par des bises, par un salut de la main et une écoute attentive ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Lance Ford (jolis tatouages colorés!), Scotyy Zee… Des exclusifs de NextDoorStudios hyper sexy ! Un porno très efficace qui fait écho à une vérité : les bonnes bites font les bons amis !

Lance Ford réconforte son ami Michael Del Ray qui vient de rompre avec sa petite amie. Et ce faisant, les deux hommes se sentent si proches, si bien ensemble que l’inévitable se produit…

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

Scotty Zee a de la suite dans les idées. Sois prétexte d’approfondir l’entente avec ses colocataires Victor Powers et Lance Taylor, il initie une partouze. Dans la position du passif, le plus musclé des trois : Victor !

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

Johnny Riley vit un drame. Il est amoureux de son meilleur ami Scott Demarco. Mais il a peur de lui dire ce qu’il ressent car il ignore qu’elle pourra être sa réaction. Mais que vaut une amitié si elle est basée sur le non-dit et le mensonge ? Johnny se lance et tout se passe merveilleusement bien : Scott le baise comme il le fantasmait. Mais son ami l’aime-t-il ?

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

Parfois il suffit d’un déclic pour se libérer de ses interdits. Quand Jason Maddox surprend son pote Andy Banks en train de se branler devant un porno, il est face à une évidence : il a une envie vitale de sa queue !…

– Photos : Bros Do It Better / NextDoorBuddies-NextDoorStudios

Mardi 1er décembre à minuit : Mâle Mélange (BravoFucker)

Quand on aime le cul, tous les hommes, d’où qu’ils soient, sont source de passion et de jouissance ! Deux duos et une partouze à cinq.

Le pinkplus : Guillaume Wayne est top ! Comme Manu, le métis que Guillaume baise ! Leur duo est excellent !!! Quant à la partouze tournée en Colombie avec des mecs de là-bas, dont un très joli Noir, elle est des plus excitantes.

Pablo Bravo aimerait niquer non stop mais il doit aussi se reposer pour reprendre des forces. Il se contente alors de mater et de filmer d’autres mecs en train de baiser. Parmi ses potes exhibs, il peut toujours compter sur Guillaume Wayne. Sympa, souriant, bien foutu, tatoué, grosse bite, le gars raffole des passifs qui en veulent. Pablo le rencarde sur un bon plan : Manu, un jeune métisse super mignon et soumis comme il faut. Dès le premier regard c’est l’étincelle et le ptit gars se gave avec la teub de Guillaume. Il faut le voir se cambrer pour se faire exploser le cul ! Et comme il rayonne de sentir couler sur sa raie la semence de mâle !

– Photos : Mâle Mélange / BravoFucker

Auricio et Robert ont baisé toute la nuit ensemble, mais au petit matin ils ont encore faim de sexe !…

– Photos : Mâle Mélange / BravoFucker

José, Manolo et trois autres mecs de différents endroits de la sexy et chaude de Bogota se retrouvent dans un sauna gay pour touzer, avec gang-bang et DP sans capote au programme de leur jouissance !

– Photos : Mâle Mélange / BravoFucker

Mercredi 2 décembre à minuit : BBC Relief (NextDoorEbony-NextDoorStudios)

BBC pour Big Black Cock, à savoir Grosse Bite Noire ! Un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : River Wilson dans deux scènes ! (Re)lire l’interview du fascinant Canadien ici. Notons que NextDoorEbony – qui mettait l’accent sur les porn stars noires, a été définitivement fermé mi-juillet 2020, ses scènes s’intégrant à NextDoorStudios.

Casey Everett est prêt à sortir ce soir mais il ne sait pas trop quoi porter. Il a demande à Jacen Zhu de venir l’aider…

– Photos : BBC Relief / NextDoorEbony-NextDoorStudios

Ian Greene (slip rouge) et Pheonix Fellington (slip bleu), deux beaux culs et deux belles bites en mode flipflop !

– Photos : BBC Relief / NextDoorEbony-NextDoorStudios

River Wilson est soulagé par son masseur, Beau Reed…

– Photos : BBC Relief / NextDoorEbony

Trent King et River Wilson commencent à se pomper sur une terrasse quand Beau Reed vient les rejoindre. Les trois entrent alors dans la maison, dans une chambre rouge SM. Beau va s’en prendre plein le cul !!!

– Photos : BBC Relief / NextDoorEbony

Jeudi 3 décembre à minuit : Envie de jouir (Menoboy)

Nos petits mecs Français ont toujours envie de jouir et pour jouir il faut baiser et ça, ils savent faire ! Un trio et trois duos sans capote.

Le pinkplus : De bogoss, comme Elias Roy, modèle emblématique de Menoboy, qui nous revient plus mâle, mais toujours aussi affamé de queue !

En vacances, Kevin Ass fait un peu de musculation dans une salle de sport d’un hôtel. Etalon l’allume grave. Kevin Ass se laisse embrasser et raccompagner à la chambre. Etalon lui bouffe le cul et le sodomise. Un pilonnage implacable…

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

Elias Roy et son mec, Idriss, visitent leur futur appartement. Seuls, sans l’agent immobilier, ils en profitent pour tester le confort du salon. Idriss glisse sa bonne queue dans le beau cul d’Elias pour le limer dans une multitude de positions bien sexe !

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

Etalon en a assez d’être réduit à un niqueur né et le fait savoir. Mais Maxime lui balance que c’est un gros débile et que les mecs débiles sont de super bon coup. Pourquoi? Parce que comme ils ne pensent à rien, ils sont à fond dedans !!!! Etalon le prend au mot et défonce sans ménagement Maxime !

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

Dimanche, Doris reçoit dans son appartement deux copains gays, JaffRed et Jules Lancelot, pour une petite partouze à l’appartement. Doris adore se faire prendre par l’un et l’autre, à tour de rôle !

– Photos : Envie de jouir / Menoboy

NOUVEAUTÉ – Vendredi 4 décembre à minuit : XXX-Fit (Falcon Studios)

La salle de sport est l’endroit idéal pour mater les mecs. Les culs travaillent sous le squat, les pecs se gonflent au développé couché… Et quand on est seul et que l’on peut baiser dans la salle, c’est le pied ! Un trio et trois duos avec capote + un duo consistant en des fellations et des anulingus.

Le pinkplus : Un casting de beaux mâles au corps taillé pour la baise athlétique. La grosse bite de JJ Knight est un pur enchantement. Le cul et la bouche d’Alam Wernik aussi ! 🙂

Alexander Muller s’entraîne à côté de Roman Todd et ne peut s’empêcher de lorgner sur le beau mâle…

– Photos : XXX-Fit / Falcon Studios

Grant Ryan ne peut lui aussi s’empêcher de remarquer que JJ Knight bande très dur pendant l’entraînement. De quoi l’exciter…

– Photos : XXX-Fit / Falcon Studios

Adam Gregory et Roman Todd retournent un pneu de tracteur sur la route pour se muscler. En sueur et à bout de souffle, Adam ne peut s’empêcher de frotter ses mains sur le corps tonique de Roman. Celui-ci lui répond par un baiser. L’autre le suce et vice-versa…

– Photos : XXX-Fit / Falcon Studios

Woody Fox, Steven Lee et Grant Ryan s’entraînent séparément lorsque Woody se met à l’envers sur une corde et laisse tomber son Smartphone. Steven le ramasse et le lui rend. Woody remercie Steven par un baiser qui attire l’attention de Grant. Désireux de les rejoindre et de se faire sauter par l’un et l’autre, Grant commence par les pomper…

– Photos : XXX-Fit / Falcon Studios

Quand Alam Wernik enlève son T-shirt à la fin de sa séance de gym, son coach, Adam Gregory, s’approche de lui avec convoitise. Alam ne sait pas résister au contact viril d’Adam et il se penche pour lui offrir son cul…

– Photos : XXX-Fit / Falcon Studios

NOUVEAUTÉ – Samedi 5 décembre à minuit : Executive Pleasure Vol. 2 (MenAtPlay)

Super bien sapés, ils ont le sang chaud et quand l’occasion se présente, se faire baiser ou baiser un cul n’est pas un problème ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Ah la très grosse bite de JJ Knight !!! Et que de beaux mâles !!!

C’est le premier jour de Diego Reyes dans la boîte et il est anxieux : il a peur de ne pas faire bonne impression auprès de son nouveau patron JJ Knight. Alors que ses nerfs prennent le dessus, il a un petit accident qui pourrait le faire virer. Mais heureusement pour lui, JJ est sous son charme…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay

Nouvel employé, Dann Gray tape à l’œil de Klein Kerr. Celui-ci n’a pas meilleure idée que de l’accueillir en le baisant…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay



Autre nouvel employé de bureau, Mick Stallone. Il est quelque peu nerveux, lui aussi. Serait-ce parce que son boss est le sexy Dani Robles et qu’il ne pense qu’à le niquer ?…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay

Pour les besoins de sa campagne électorale, le politicien Rex Cameron fait une rencontre des plus sexe avec l’agriculteur Dato Foland…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 2 / MenAtPlay

NOUVEAUTÉ – Dimanche 6 décembre à minuit : P’tits culs gourmands pour gros calibre (BruteDeSexe)

un client d’une salle de gym propose de payer en nature son abonnement ; un représentant se retrouve à quatre pattes, un mec devant un mec derrière ; un TTBM se fait pomper jusqu’à la garde ; un exhib en solo. Un trio et un duo sans capote + un duo consistant en des fellations + un solo.

Le pinkplus : Dimitri Venum, Mathieu Ferhati et Roméo Davis sont par excellence des « maîtres-queue » !

