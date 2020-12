Brian Bonds et Mason Lear : C’est officiellement fini eux deux !

« Dernier jour dans cette maison. Je voulais me réveiller aujourd’hui comme je l’ai fait le premier jour ici, à côté de mon désormais juste meilleur ami Mason Lear. Nous pouvons poursuivre des voies différentes, mais je chérirai tous les souvenirs qui se sont cristallisés ici, les bons comme les mauvais. Vive le prochain chapitre de nos vies ! » Par ce tweet du 28 novembre accompagné de quatre photos, la super porn star US officialise la fin de son couple avec Mason Lear. C’est triste…😢

Cette rupture est-elle une surprise ? Non, pour ceux qui pensent que les histoires d’amour entre acteurs porno se brisent immanquablement à court ou à moyen terme. Les plus romantiques croyaient pourtant que pour eux, ça durerait longtemps. Si les deux hommes demeurent amis, nous affirme Brian, l’image du couple en totale osmose qu’ils nous avait offerte dans Bare : Boyfriends and Fuck Buddies fait partie de l’histoire ancienne.

– Photos : Bare : Boyfriends and Fuck Buddies / NakedSword

Rapellons que les deux avaient sucités un buzz monstre en juillet 2018. Brian avait en effet choisi la fin du tournage d’une scène du label RawFuckClub pour faire sa demande en mariage à l’un de ses partenaires, son fiancé Mason. Ce dernier avait dit « OUI ! » 🙂 Recouverts de sueur et de sperme, les deux amoureux venaient juste de se faire gang-banguer.

– Photos : RawFuckClub



À ceux qui les voyaient déjà prendre la retraite, Brian avait déclaré :« Nous sommes un couple ouvert, nous l’avons toujours été depuis qu’on se fréquente. Il est vrai que des choses changent quand on se marie, mais je préfère préserver ce que nous sommes, c’est-à-dire de vrais queutards doublés de travailleurs du sexe. Nous adorons la compagnie de nos amis et celle d’autres hommes. Pourquoi notre relation tuerait-elle ce que nous aimons ? » Et ils l’ont prouvé en continuant à tourner.

Quant aux haters, Brian avait répondu : « C’est de cette façon que je voulais faire ma demande à mon futur mari, avec mes amis tout autour de nous, dans une ambiance fun et délirante, après une longue tournée d’un mois et demi… En tant qu’acteur porno, j’ai pensé que ce serait non seulement spécial pour nous deux, mais aussi pour l’industrie… J’en ai strictement rien à foutre de ce que pensent les conservateurs et autres réacs. Nous nous sommes battus pour nos droits à aimer et à nous marier avec qui on veut. »

Au fait, Brian et Mason s’étaient-ils vraiment mariés ?