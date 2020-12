La 26ème édition du Festival du Film LGBTQI&+++ Chéries-Chéris se tiendra du 9 au 19 janvier 2021

Initialement prévue du 14 au 24 novembre 2020, la 26ème édition de Chéries-Chéris, le Festival du Film lesbien, gay, bi, trans, queer, intersexe et ++++ de Paris, se déroulera finalement du 9 au 19 janvier 2021. Croisons les doigts pour qu’une troisième vague ne vienne pas le repousser à une date ultérieure.

Parmi les 60 longs métrages et 80 courts métrages proposés dans les cinémas MK2 Beaubourg, Quai de Seine et Bibliothèque – programmation complète ici -, il y aura :

Saint-Narcisse de Bruce Labruce avec Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni…

Dans les années 1970, à la mort de sa grand-mère, le jeune, beau et narcissique Dominic trouve des lettres qui contredisent la version selon laquelle sa mère serait morte en couches. S’ensuit sa quête pour la retrouver vivante, habitant au fond des bois avec la jeune et mystérieuse Irène. Des liens étranges et forts se nouent entre ces trois-là, mais les découvertes de Dominic ne s’arrêtent pas en si bon chemin puisqu’il découvre aussi qu’il a un frère jumeau identique, Daniel, prisonnier d’un monastère et surtout des griffes d’un prêtre qui ne lui veut pas que du bien…

Tomber pour Ali (The Lawyer) de Romas Zabarauskas, avec Eimutis Kvosciauskas, Doğaç Yıldız…



Un avocat désabusé de Vilnius partage son temps entre ses amitiés superficielles et des conquêtes sans lendemain. A la mort de son père qu’il ne fréquentait plus, il se rend à Belgrade où il noue une relation privilégiée inattendue avec un beau réfugié syrien qui réveille en lui des sentiments amoureux qu’il ne pensait plus éprouver.

Supernova de Harry MacQueen, avec Colin Firth, Stanley Tucci…



Tusker et Sam sont ensemble depuis plus de 20 ans. Après avoir appris que le premier était atteint de démence précoce et que la maladie commençait à se développer, ils décident de partir à travers l’Angleterre rurale en camping-car pour revoir leurs proches et leurs endroits favoris. Leur amour va être mis à l’épreuve comme jamais auparavant…

Los Fuertes de Omar Zúñiga Hidalgo, avec Antonio Altamirano, Samuel González…



Lucas se rend chez sa sœur dans un village reculé du Sud du Chili avant de s’en aller vivre au Canada. Là, face à l’océan et au milieu de la brume, il rencontre Antonio, maître d’équipage sur un bateau de pêche local. Quand une relation amoureuse intense surgit entre eux, ils se retrouvent obligés d’affronter leur réalité et de briser leur solitude, en apprenant à faire confiance aux gens qui les entourent.

Petite fille, film documentaire de Sébastien Lifshitz



Sasha, 7 ans, se vit comme une petite fille depuis l’âge de 3 ans. Le film suit sa vie au quotidien, le questionnement de ses parents, de ses frères et soeur, tout comme le combat incessant que sa famille doit mener, pour faire comprendre sa différence. Courageuse et intraitable, Karine, la mère de Sasha, mène une lutte sans relâche portée par un amour inconditionnel pour son enfant.

L’importance du mouvement BlackLivesMatter en 2020 aux USA et son écho en France avec les dites « bavures » policières et discriminations racistes ont motivé les organisateurs du Chéries-Chéris a concocter un week-end Renaissance noire le samedi 9 et le dimanche 10 janvier 2021. Des films américains, britanniques et canadiens qui, dès les années 1980 et 1990, posaient les bases de nos réflexions sur l’importance de la vie de personnes noires et à condamner les menaces systémiques à leur encontre. Programmation détaillée ici.

Photos de mises en avant tirées de Saint-Narcisse, Tomber pour Ali, Supernova et The Passion of Remembrance, un film de Maureen Blackwood & Isaac Julien projeté lors du week-end Renaissance noire.