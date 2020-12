La scène du jour sur Pinkflix : « Transpercé par méga teub »

Savoureuse et bandante parodie du blockbuster superhéroïque de Marvel, la série de PeterFever Gayvengers peut se voir comme une fenêtre ouverte sur une terre parallèle où les « super » sont tous gays. Dans le premier épisode, Transpercé par méga teub, on fait connaissance avec le Roi T’Balla du Wakanda et le génial inventeur Tony Spark ! 🙂 Une scène à voir dès aujourd’hui et illimité sur Pinkflix.

Alors que le Dieu du Tonnerre s’est précipité seul pour combattre un super-vilain, deux autres membres de l’équipe des super-héros Gayvengers en profitent pour passer du bon temps ensemble. La grosse queue du Roi du Wakanda (Max Konnor) fait fureur dans le petit trou de Tony Spark (David Ace) !…