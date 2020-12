Sean Maygers, nouvel exclusif de Falcon Studios Group/NakedSword

« Non seulement Sean Maygers est un étalon remarquablement beau qui possède tous les atouts d’une star du porno gay de classe mondiale, mais c’est aussi un formidable performeur et un homme au cœur généreux que les fans adorent. Falcon/NakedSword sont si heureux de poursuivre avec Sean la tradition de signer des contrats d’exclusivité avec les stars les plus hot et les plus charismatiques. Nous avons hâte de montrer, à vous tous, son dernier travail en date. » Par ses louanges, Tim Valenti, le big boss du géant du X gay US, a annoncé le mercredi 2 décembre que le beau tatoué barbu faisait désormais partie de ses exclusifs.

Sean Maygers, dont nous avions évoqué récemment son ménage à trois dans une ferme du Tennessee, est tout à sa joie : « Je suis vraiment ravi d’être le tout nouvel exclusif de Falcon/NakedSword car j’ai vraiment apprécié le professionnalisme et la gentillesse de l’équipe. Tout le monde chez Falcon/NakedSword rend le travail fun ! Je sais que nous allons faire de grandes choses ensemble. »

On a hâte de voir ça !