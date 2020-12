Beaucoup moins lisses que les stars mondiales de la K-Pop, les boys band tchèques encaissent et avalent ce week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 5 décembre à minuit : One Erection 1 (Sauvage-Staxus)

Plus fort que la K-Pop, la C-Pop made in Czech Republic ! Non seulement les boys band tchèques jouent de leur physique avantageux, mais en plus ils adorent les grosse bites ! Un trio et trois duos sans capote.

Le manplus : La double-pénétration de Connor Levi !!! Voici une parodie comme on les aime car elle interroge « hotissimement » sur l’intimité réelle des membres des boys-bands. Les nostalgiques se souviennent combien ils avaient fantasmer sur les bogoss d’Alliage, 2be3, G Squad, etc… qui n’étaient ni vierges, ni tous hétéros. Quant aux mignons Sud-Coréens de BTS, ont-ils vraiment une vie qui n’est faite que de travail et d’abstinence ? À quoi ça sert de gagner des milliards et d’être si populaires si on ne peut même pas jouir de tous les avantages qui vont avec ? 🤔

Qui pourrait espérer résister au magnifique Dick Casey ? Pas le jeune et blond Adam Brooke fin prêt pour un flip-flop !

– Photos : One Erection 1 / Sauvage-Staxus

Le brun Ennio Guardi et le blond Chris Hollander testent leur degré d’excitation avec un globe à plasma. Ça les amuse, mais le gadget ne peut rivaliser longtemps à de bonnes pipes et des sodos profondes !

– Photos : One Erection 1 / Sauvage-Staxus

Le stress avant de monter sur scène, Milo Milis connaît. Et pour se calmer il a besoin de baiser. L’arrivée de Benjamin Dunn dans les loges tombe bien…

– Photos : One Erection 1 / Sauvage-Staxus

Qu’est-ce que Connor Levi aime la queue. Il sera servi avec Dick Casey et Tom Crua qui vont jusqu’à le double-pénétrer !

– Photos : One Erection 1 / Sauvage-Staxus

Dimanche 6 décembre à minuit : Passionate Summer (Ayor Studios)

C’est l’été et pour ces jeunes mecs, toutes les occasions sont bonnes pour vivre de nouvelles aventures. Grange laissée à l’abandon, salle de sport, chez l’habitant… Difficile de résister à l’envie d’un plan cul entre potes. Cinq duos avec capote.

Le manplus : De mignons modèles, de belles images et des scènes de sexe très efficaces. Un excellent film tchèque signé Robert Boggs.

Une ferme abandonnée, un peu de paille, un endroit rêvé pour Jamie Allen et Lucas Morrison…

– Photos : Passionate Summer / Ayor Studios

Peter Beck, tous muscles saillants, retrouve avec plaisir Martin Polnak, un pote avec lequel il avait déjà eu quelques expériences. Martin veut aller à la piscine et Peter est heureux de l’accompagner. Il faut toutefois passer chez lui pour chercher un maillot…

– Photos : Passionate Summer / Ayor Studios

Manuel Adams et Jamie Allen : l’un a du mal à se réveiller, l’autre est très en forme. Il va prendre une douche et revient bouffer le cul de son bel endormi qui va se réveiller sous ses tendres coups de langue…

– Photos : Passionate Summer / Ayor Studios

Luke Volta fait du sport tous les jours, aime le foot et sort une fois par semaine en boîte de nuit pour s’amuser. là, il est dans la salle de gym de l’hôtel avec Justin Fisher…

– Photos : Passionate Summer / Ayor Studios

Dans la grange, ils pensaient se retrouver seuls, en train de se branler. Mais Martin Muse et Jamie Allen se tombent dessus et se sucent…

– Photos : Passionate Summer / Ayor Studios

