Send an email

On s’apprivoise et on se b**** toute cette semaine sur PinkX (7 – 13 décembre)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 7 décembre à minuit : Jeunes culs lisses pour méga bites (FrenchTwinks)

Pourquoi les culs bien moulés dans un jean ou un slip attirent toujours les grosses queues ? Pourquoi ?!!!! Quatre duos avec capote dont l’un fait intervenir en plus un voyeur.

Le pinkplus : Chris Loan est magnifiquement bandant. Il se lâche complètement dans son rôle de mari volage à l’anus insatiable !

Après une soirée, le séduisant et TBM Alexis Tivoli se réveille en découvrant à côté de lui le joli Erwan Lamour…

– Photos : Jeunes culs lisses pour méga bites / FrenchTwinks

Jules Laroche fait un jogging au bord de la mer lorsqu’il percute Ryan Marchal. Le minet tombe et se fait mal au dos. Ryan qui a de la suite dans les idées, invite Jules chez lui pour se faire pardonner en lui massant le dos. Pour commencer… car quand il découvre la dimension de la bite de Jules, il la lui faut de toute urgence !!!

– Photos : Jeunes culs lisses pour méga bites / FrenchTwinks

Chris Loan profite de l’absence de son mec Ryan Marchal pour le tromper avec Enzo Lemercier. Mais Ryan débarque à l’improviste. Pas grave : Enzo a le temps de se cacher pour mater Chris être baisé par Ryan !

– Photos : Jeunes culs lisses pour méga bites / FrenchTwinks

À quoi ça sert d’apprendre dans les livres quand il n’y a pas mieux que la pratique sur certains sujets. Les étudiants Jules Laroche et Gabriel Lambert ont tout compris !

– Photos : Jeunes culs lisses pour méga bites / FrenchTwinks

Mardi 8 décembre à minuit : Got Wood ? (CockyBoys)

Imaginez que vous vous réveillez en érection et que votre compagnon se mettent immédiatement à vous pomper. Et que ce ne serait que le début des réjouissances… ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : De belles images, de beaux garçons… et des pénétrations profondes !

Sean Ford révèle qu’il n’est pas du matin. Mais quand il a partagé sa nuit avec Ashton Summers, il a changé d’avis…

– Photos : Got Wood ? / CockyBoys

Un matin, un transat et Sean Zevran, la queue en éveille. Josh Moore s’approche, l’embrasse et propose de se rendre à l’intérieur… de Sean !

– Photos : Got Wood ? / CockyBoys

Valentin Braun est un bel Allemand de 28 ans. Il kiffe le CockyBoy Cory Kane. La réciproque est vraie. Ils engagent un 69 puis se baisent à tour de rôle !

– Photos : Got Wood ? / CockyBoys

Jacen Zhu et Luca Beckham : beau duo qui joue sur le contraste de la peau noire de Jacen et celle laiteuse de Luca…

– Photos : Got Wood ? / CockyBoys

Mercredi 9 décembre à minuit : Harlem Sex 1 (HarlemSex)

L’Afro-américain Rogan Harlem est très apprécié de ses potes. Totalement versatile, il donne un max de plaisir. Facilitateur de rencontres, il leur fait profiter de son réseau de sex-buddies.

Le pinkplus : Du porno gay amateur US multiethnique, avec des bites filmées en gros plan et des culs qui encaissent parfaitement.

Jeudi 10 décembre à minuit : Hot Summer In Paris (BrutesDeSexe)

Les tribulations sexe de Théo Brussel à Paris ! Un solo + trois duos sans capote.

Le pinkplus : Théo Brussel ! Expressif, il donne envie de l’avoir comme plan cul, voire plus !!! Ses partenaires aussi : André Madd et Mathieu Ferhati ! Et une mention spéciale à Anthony Viet : il y a trop peu d’Asiatiques dans le X gay français !

De passage à Paris, Théo Brussel se tape une bonne queue en plein air…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

Théo rejoint ensuite André Madd à qui il a vendu une paire de gants sur Internet. André veut payer en nature avec sa grosse bite pleine de jus bien chaud…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

Cependant, Gab Freesky et Anthony Viet s’envoient en l’air dans les vestiaires d’un salle de sport…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

Théo Brussel, toujours en manque de queue, rejoint son mec, Mathieu Ferhati…

– Photos : Hot Summer In Paris / BrutesDeSexe

NOUVEAUTÉ – Vendredi 11 décembre à minuit : Vice (CockyBoys)

Ils se choisissent pour nous permettre de mater des scènes de baises où la caméra se glisse partout. Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : À noter la présence de Ben Master qui a été par la suite viré de Cockyboys pour avoir posté une vidéo raciste en plein soulèvement BlackLivesMatter. Son péché capital n’était aucunement la luxure…

Kuper amoureusement en Mateo Vice !

– Photos : Vice / CockyBoys

Peter Pounder et Cory Kane en mode flip-flop !

– Photos : Vice / CockyBoys

Damian Grey délicieusement troué par Ben Master !

– Photos : Vice / CockyBoys

Allen King intensément baisé par Ricky Roman !

– Photos : Vice / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 12 décembre à minuit : Furgasm (Raging Stallion Studios)

Bras tatoués, poitrines velues, torses musclés, bites raides, culs virils et gourmands… Ces mâles se lâchent dans un sex-club !!! Quatre duos avec capote + Un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Une sélection premium de spécimens de mâles hyper velus !!! À noter qu’ils portent des T-shirts vraiment fun qui annoncent clairement leur sexualité !

Daymin Voss et Drake Masters se plaisent instinctivement !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Pomper des queues, lécher des culs et sniffer des jockstraps, Jack Dixon et Jay Austin savent faire !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Pulsions réciproques entre Ashland et Ziggy Banks !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Eddy CeeTee est là pour casser des culs. Jay Austin a le bonheur de le croiser…

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

Teddy Bear, un soumis hyper poilu qui ne demande qu’à être baisé sans ménagement par Jack Dixon !

– Photos : Furgasm / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 13 décembre à minuit : Kevin David, l’insatiable (Menoboy)

Belle gueule, hyper bien foutu et très bien monté, Kevin David a tous les arguments pour se tirer tous les mecs qu’il veut ! Trois duos sans capote.

Le pinkplus : Kevin David !!!

Kevin Ass est dans sa baignoire quand Kevin David débarque et lui demande de le sucer…

– Photos : Kevin David, l’insatiable / Menoboy

Kevin David recadre bien comme il faut son coloc Kenny Pitt…

– Photos : Kevin David, l’insatiable / Menoboy

Le meilleur pote de Kevin, c’est Blue Elie…

– Photos : Kevin David, l’insatiable / Menoboy

Les films se retrouvent encore pendant 4 jours sur PinkX la chaîne

24/24 sur le site PinkX.eu.

PinkX est aussi disponible chez tous les opérateurs TV.