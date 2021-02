Ruggero Freddi : Après le porno et l’université, une carrière en politique ?

Alors que doivent avoir lieu cette année des élections municipales en Italie, un nouveau parti politique vient de naître là-bas. Son nom ? Partito Gay ! Dirigé par le militant Fabrizio Marrazzo, ce parti aspire à concrétiser les idées et les valeurs de la communauté LGBT +. Un de ses intervenants n’est autre que Ruggero Freddi, alias l’ex-COLTMan Carlo Masi. Il vient de le révéler sur Facebook :

« Depuis quelque temps, j’ai été occupé sur un nouveau projet afin qu’il voie le jour : Partito Gay. Partito Gay est un parti inclusif et transversal qui est ouvert à toutes les inspirations politiques en veillant à ce que les enjeux ne soient pas choisies sur une base idéologique. Les valeurs du parti incluent le respect des minorités, une vision libérale de l’économie et une âme fortement animaliste. Je vous invite à liker la page du parti et à lire ses valeurs et son programme.

En ce moment, j’apporte ma contribution à la section du parti basée dans la circonscription du Latium (région d’Italie centrale incluant Rome – NDLR). Mais je n’exclus pas un engagement futur au niveau national. »

À un internaute qui lui parle de ce parti comme d’un ghetto, Freddi répond : « S’il en était ainsi, je n’interviendrais pas. C’est un parti qui veut évidemment défendre les minorités. Mais je vous assure qu’il entend agir sur de nombreuses autres questions. »

On attend de voir jusqu’où ira son implication. Mais l’imaginer faire une carrière politique n’a rien d’incongru étant donné ses multiples déclarations engagées (dont l’interview qu’il nous avait accordée ici) et son brillant cursus universitaire (qui lui a permis d’être un temps professeur à La Sapienza de Rome). Et qu’un ex-acteur X ne s’interdise pas de solliciter les suffrages de concitoyens nous rappelle un précédent en Italie qui avait fait date : l’élection en 1987 de la députée Elena Anna Staller, alias la blonde star du porno La Cicciolina. C’était incroyable et fabuleusement vrai !!! 👏❤️ Flashback…

L’ex-COLTMan est d’ailleurs fan de La Cicciolina. Ce jour de 2009 où il l’a rencontrée compte parmi les plus beaux de sa vie !