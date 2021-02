Tribu Move : le nouveau site

Le site Internet fait peau neuve, plus riche, plus moderne, Pink TV est allée le visiter

22 ans et toujours au top de l’actu, le mensuel gratuit Tribu Move continue de nous informer avec talent et humour sur une actualité musicale et artistique la plus Gay Friendly. Ils ont été dans les premiers à parler de Lady Gaga c’est dire combien l’équipe est pointue et a du flair. Certains des numéros sont de véritables collectors (Mylène Framer, Madonna… what else ?)

On retrouve le magazine disponible à la lecture en téléchargement PDF, des news, des photos et les archives disponibles (qui vont s’enrichir petit à petit)

Must Have !!

Malgré la crise actuelle, l’équipe tiens bon et continue a publier de nouveaux numéros alors on les aide et on y va !!

Pour visiter le site, c’est ici !