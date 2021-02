Le beau programme du week-end sur Man-X !

Les films du week-end sur Man-X, le complément spécial minets de PinkX.eu !

Samedi 13 février à minuit : DP Me ! (Bare-Staxus)

Quand on est en chaleur, une seule bite peut ne pas suffire ! Trois trios et un duo sans capote.

Le manplus : Rodion Taxa et Liam Stone double-pénétrés !

Le beau et svelte Rodion Taxa adore les grosses queues. Grâce à David Hollister et Jake Stark, il a l’immense joie de s’en prendre deux à la fois !

– Photos : DP Me ! / Bare-Staxus

Pavel Masters a beau venir seul, il a ce qu’il faut pour combler le cul gourmand de Joel Tamir !

– Photos : DP Me ! / Bare-Staxus

Le blond bouclé Nick Fox, le tatoué Johny Walsh et Jake Williams s’entre-pénètrent joyeusement !

– Photos : DP Me ! / Bare-Staxus

Jeune et joli Belge, Liam Stone trouve chez les Tchèques Jake Williams et David Hollister deux belles queues enfoncées en même temps en lui !

– Photos : DP Me ! / Bare-Staxus

Dimanche 14 février à minuit : Bareback Calling (RawEuro)

Le monde est bien fait ! Se trouver un mec quand on est un manque est loin d’être inaccessible ! Quatre duos sans capote.

Le manplus : Un très bon mélange de mecs.

Le jeune Britannique Max London n’a pas eu de relation sexuelle satisfaisante depuis trop longtemps. Le viril Tchèque James Huck saura lui apporter une jouissance anale inoubliable !

– Photos : Bareback Calling / RawEuro

Les blind-dates peuvent réserver de très agréables surprises. Le beau tatoué Colombien Bastian Karim et le beau barbu Tchèque Nikol Monak ne regretteront pas de s’être prêtés au jeu…

– Photos : Bareback Calling / RawEuro

Le blond Slovaque Dominik Black et son ami Kurt Maddox trouvent dans une chambre d’hôtel le lieu idéal pour s’éclater en toute discrétion !

– Photos : Bareback Calling / RawEuro

Richard Hicks l’ignorait, mais son voisin Evan Ryker a toujours voulu le mettre dans son lit et le baiser à fond ! Quand Richard vient enfin à Evan, celui-ci est aux anges…

– Photos : Bareback Calling / RawEuro

