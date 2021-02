Couple : Ils s’aiment et le montrent via un « Shirtless Jock Yoga Challenge »

Pour ceux qui l’ignoreraient encore, la porn star US Cade Maddox est en couple avec le mannequin et influenceur québécois Kevin Benoit. Complices, ils se prêtent ensemble à des interviews, à des séances photo, à quelques sex-tapes…… et à ce challenge fun et sexy : reproduire à demi-nu des poses inspirées du yoga…

Ah Ah ! Toutes ces poses ne sont pas simples à exécuter. Le yoga peut alors s’interpréter comme une métaphore du couple. Car la vie à deux, c’est loin d’être facile. Y parvenir nécessite des efforts partagés…