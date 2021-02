Une programmation très chaude cette semaine sur PinkX (22 – 28 février)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 22 février à minuit : Prison Breeding (BulldogRaw)

Menottés et jetés dans les cellules, des délinquants se frottent aux matons ! Trois duos sans capote et un solo.

Le pinkplus : Traité par le porno, l’univers carcéral est un baisodrome gay où tous les mecs sont désirables et sexy. Ça donne envie, mais qu’en est-il en vérité ? Hum… On n’a pas envie de commettre un délit juste pour vérifier que fantasme et réalité ne font qu’un…

Attaché à des taches administratives, le prisonnier Johnny Cruz fait au mieux pour conserver son statut privilégié. Quand le maton A.J. Alexander le veut pour assouvir ses pulsions, il s’exécute, bouche et cuisses ouvertes. Et avec plaisir. Le gros sexe d’A.J. a tous les arguments pour le faire jouir !

– Photos : Prison Breeding / BulldogRaw

Seul dans sa cellule, Samba sort de sa torpeur en entendant le bruit d’un verre qui se brise. Porté par ses fantasmes, il se met à se branler…

– Photos : Prison Breeding / BulldogRaw

Multirécidiviste agressif, Skikes traite A.J. Alexander de gros porc. Mais est-ce vraiment une insulte ? Skikes sait, pour l’avoir déjà eu profondément en lui, qu’A.J. est un queutard bien membré. Il en veut encore !

– Photos : Prison Breeding / BulldogRaw

Le prisonnier Craig Daniels semble inconscient. Le maton Riley Tess s’en inquiète et finit par entrer dans la cellule. Bien lui en prend. Toute virilité en éveille, Craig le soumet à la force de sa musculature et de sa queue !

– Photos : Prison Breeding / BulldogRaw

Mardi 23 février à minuit : 3some Breeding (NextDoorRaw)

Baiser à trois c’est le kiff, surtout quand un petit minet débarque et invite les deux autres à le prendre en sandwich ! Quatre trios sans capote.

Le pinkplus : Toujours une petite histoire sympa pour introduire ces trios excitants. La première scène frôle même la perfection pornographique !

le couple Connor Halsted et Dakota Young se réveille. Dakota quitte la chambre pour aller dans une autre pièce ou dort Mark Long, leur invité. Mark ne dort plus, il est en train de se masturber et le jeune Dakota ne résiste pas à l’appelle de sa grosse bite… Connor ne voyant plus son chéri va voir ce qui se passe dans l’autre chambre et ce qu’il découvre est très loin de lui déplaire…

– Photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

Markie More et Dante Martin hébergent dans leur grande villa un copain de fac de Markie, Clark Campbell. Inévitablement le passé refait surface, mais Dante veut aussi participer aux ébats…

– Photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

Amis très proches, les étudiants Calvin Chambers et Paul Canon ont bien l’intention de baiser quand débarque Dakota Young, un voisin qui s’incruste. Ils lui font comprendre qu’il faut qu’il parte, mais l’autre les fait chanter: il dira à leurs parents qu’ils sont amants s’ils ne le baisent pas…

– Photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

Le joli Jordan Boss fait exactement ce que Calvin Chambers et Christian Bay veulent de lui !

– Photos : 3some Breeding / NextDoorRaw

Mercredi 24 février à minuit : Dirty Buddies 3 (Ayor Studios)

Les Dirty Buddies sont toujours aussi bien montés et sexy ! Deux solos et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : La République Tchèque a aussi ses lascars de banlieue !

Jeudi 25 février à minuit : Bandidos 8 (Bolatino)

Direction l’Amérique du Sud et ses mecs sexy ! Bites TTBM pour des baises viriles ! Cinq duos sans capote.

Le pinkplus : On ne le répétera jamais assez : total respect pour les passifs et leur endurance. Tout le monde ne pourrait pas encaisser comme ils le font. N’est-ce pas ?

NOUVEAUTÉ – Vendredi 26 février à minuit : Latin Touch 5 (BravoFucker)

La Colombie est un vivier de mecs ethniquement très divers, mais tous affamés de sexe. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : De très grosses bites, dont celle du sexy daddy. De beaux minets tatoués.

Très soumis, très en demande de coups de queue brutaux, un minet réclame le chibre de son mec, un lascar latino monté XL !

– Photos : Latin Touch 5 / BravoFucker

Un jeune gay latino cherche une chambre avec un service tout compris. Un séduisant daddy à grosse bite saura lui apporter ce qu’il veut !

– Photos : Latin Touch 5 / BravoFucker

Un mec avec une énorme bite se branle. Son coloc en string vient le mater…

– Photos : Latin Touch 5 / BravoFucker

Une petite frappe tatoué se fait trouer par un mâle costaud…

– Photos : Latin Touch 5 / BravoFucker

NOUVEAUTÉ – Samedi 27 février à minuit : Anus ouverts aux inconnus (HPG)

Changement de programme pour HPG : il doit adapter son scénario. Le cul reste toutefois la valeur principale.

Le pinkplus : C’est vraiment fun les tournages chez HPG !

Dimanche 28 février à minuit : Parole (TitanMen)

« Mains en l’air ! Contre le mur ! Écartez-les jambes… » Lorsque les agents de libération conditionnelle vérifient que des délinquants se tiennent à carreau, l’action prend rapidement de l’ampleur avec des armes naturelles chargées à bloc. Trois duos avec capote.

Le pinkplus : Un casting viril chargé en testostérone !

Anthony London fouille au corps Bennett Anthony et trouve un paquet suspect. Bennett sait toutefois comment faire pour ne pas repasser par la case prison…

– Photos : Parole / TitanMen

Répétition d’une fouille au corps entre Bruce Beckham et Eddy Cee Tee. C’est Bruce qui écarte les cuisses le premier…

– Photos : Parole / TitanMen

En faisant le tour d’une propriété, l’officier Jesse Jackman va se faire plaisir en contrôlant le peintre en bâtiment Lorenzo Flexx…

– Photos : Parole / TitanMen

