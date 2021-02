Instance de divorce : Dacotah Red et Daniel Greene se sont aimés, se sont mariés et se sont extrêmement déçus…

Flashback : en septembre 2020, Dacotah Red, le roux sexy à grosse bite de NextDoorStudios, mentionnait pour la première fois qu’il était marié et qu’il allait sous peu divorcer. D’une femme ? D’un homme. On l’ignorait. Mais on était persuadé que son divorce avait été prononcé l’année dernière. Le 20 février dernier il a toutefois tweeté ceci : « Je viens juste d’avoir mes papiers du divorce et la date du jugement. » Dans la foulée il commence par dire que c’est d’un mec dont il va divorcer, puis il révèle à Str8UpGayPorn son identité : il s’agit du mignon métis Daniel Greene.

DEUX EXCLUSIFS DE NEXTDOORSTUDIOS

Mariés en juillet 2019, Dacotah Red et Daniel Greene avaient décidé de garder leur union secrète. Dacotah était déjà dans le porno gay depuis 2018, officiant notamment pour NextDoorStudios dont il deviendra un exclusif à partir d’août 2020.

– Photos : NextDoorStudios & ActiveDuty

Daniel fera ses débuts porno l’année dernière chez ChaosMen et GuysInSweatpants pour devenir lui aussi un exclusif de NextDoorStudios à partir de septembre 2020.

Eh non ! Malgré le montage ci-dessous, aucune scène entre eux deux n’est encore sortie. On doute du reste qu’il y en aura une.

UNE RUPTURE ANTICIPÉE DU CONTRAT D’EXCLUSIVITÉ

Le 2 février Daniel a rompu avant terme son contrat avec NextDoorStudios : « Après plusieurs mois de réflexion, j’ai décidé de rompre tout lien avec NextDoorStudios. Au plus profond de mon cœur je sens que je fais le sacrifice d’une grande opportunité. Mais quand on regarde les cartes qui m’ont été distribuées, c’est ce qu’il y a de plus stratégique à faire. Sans divulguer trop de détails, je me suis retrouvé dans de nombreuses situations inconfortables. Des situations qui pendant trop longtemps étouffaient ma voix et ma flamme.

Cela est très décevant que NDS ait manqué de maintenir le haut niveau de professionnalisme que j’attends de tous les employeurs, à tous les niveaux.

Dans une industrie qui peut vous consumer vivant, je me rappelle constamment que je suis mon meilleur avocat. Et à tous mes collègues modèles, je vous encouragerai toujours à faire de même. »

DES GRIEFS IRRÉMÉDIABLES

Les deux jeunes hommes s’étaient n’importe comment déçus de façon irrémédiable bien avant que Daniel claque la porte de NextDoorStudios. Ainsi Dacotah rapporte-t-il à Str8UpGayPorn que son futur ex-mari lui a beaucoup menti. Alors que lui trimait à faire ses classes dans l’armée US, Daniel s’est servi sur son compte bancaire pour lui voler près de 8 000 dollars. Daniel l’a ensuite accusé de l’avoir forcé à faire du porno pour l’aider financièrement. Or Dacotah ne voulait pas qu’il devienne acteur porno et n’a jamais vu un centime de ce qu’il a gagné. Philosophe, il fait ce constat : « On s’est mariés avec précipitation. On ne se connaissait pas très bien. »