« Transgender Erotica Awards 2021 » : Ses vainqueurs masculins !

Pour cause de pandémie, les annuels Transgender Erotica Awards (TEA) se sont tenus samedi dernier sous la forme d’un show virtuel. Ces Oscars du X transgenre mettent surtout en valeur des beautés féminines dotée d’une belle bite et d’une paire de couilles ! Effets des plus troublants. La masculinité y est toutefois aussi honorée. Le sexy rouquin Stevie Trixx a ainsi remporté le titre du meilleur performeur masculin trans et Dante Colle celui du meilleur performeur masculin non trans. Son duo avec Daisy Taylor a en outre remporté le prix de la meilleure scène garçon/fille.

STEVIE TRIXX – MEILLEUR PERFORMEUR MASCULIN TRANS

« Merci ! Je suis honoré de faire partie d’un groupe de lauréats aussi prestigieux. »



Le roux américain Stevie Trixx se raconte sur son blog. Avant de débuter sa transition en 2011, il ne se voyait pas coucher avec un homme. Il pensait qu’il serait toute sa vie une lesbienne. Il y avait pourtant un détail troublant : les seuls pornos qui l’excitaient étaient gays.

Avec sa transition et la prise de testostérone qui allait avec, sa libido s’est accrue… en se focalisant sur les mecs. La seule vue d’une pub de sous-vêtements masculins le mettait dans un état pas possible. Il a alors pris conscience qu’il était gay. Devenu homme, il n’est effectivement sorti qu’avec des mecs, cis ou trans.

Sa carrière X a débuté en 2017 et il ne tourne – sauf exception – que dans des scènes FTM/gay.

DANTE COLLE – MEILLEUR PERFORMEUR MASCULIN NON TRANS

« Merci aux Transgender Erotica Awards pour l’honneur d’avoir été élu Interprète masculin non TS de l’année. Félicitations à tous les gagnants parmi les nominés de ce soir ! »

Multiawardisé dans le porno gay, l’Américain Dante Colle est très sollicité dans le trans et il œuvre aussi dans le bi. Il aimerait en outre percer dans l’hétéro. Nul doute qu’une carrière comme le Français Doryann Marguet l’enchanterait.



Les TEA l’ont doublement honoré en lui accordant aussi le prix de la meilleur scène garçon/fille. Un duo halloweenesque avec la pulpeuse Daisy Taylor pour le studio GroobyGirls. Dante y incarne un Michael Myers qui n’est heureusement que passion et coups de queue !

La liste complète des lauréats aux TEA, c’est ici !