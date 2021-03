IEM sort son nouveau catalogue.

40 ans de bons et loyaux services pour satisfaire nos sévices, IEM la référence du shopping Gay sort un nouveau catalogue. De quoi nous aider à patienter jusqu’au retour des beaux jours de libertés sexuelles.

12 pages remplies à blocs de DVDs, articles cuir, d’accessoires divers et variés pour des jeux toujours plus vicieux. Une double page pleine à craquer de godes et butt-plugs de toutes les tailles, il faut vraiment être très difficile pour ne pas y trouver braquemart à son fion (!)

On a aimé : le grand choix de DVDs et à tous les prix, les godes « légumes » (on peut jouer avec les aliments sans remord ), Les ball-stretchers en cuir de plusieurs couleurs pour voir les couilles autrement (!) et un choix sympa de stimulants pour réveiller son Jules quand il s’endort au lit.

Tout n’est pas présenté et vous trouverez bien d’autres articles sur leur site. Enfin, la Covid n’a pas eu raison de la boutique où vous pouvez toujours vous rendre (horaires aménagés) et où de charmants vendeurs sont à votre écoute…

ça va chauffer !!!

IEM LE MARAIS

16, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

75004 Paris

Du lundi au samedi de 11 h à 18 h

Le dimanche et Jours fériés de 12 h à 18 h

le site d‘IEM