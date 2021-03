« Je suis un artiste et un exhibitionniste. J’aime prendre des risques et poursuivre mes rêves. J’ai droit à tout ! Trop de gens ne vivent pas la vie qu’il veulent vraiment, parce qu’ils sont trop préoccupés par les jugements des autres… » Et pour bien montrer que ses mots ne sont pas des paroles en l’air, Colton Ford apparaît à poil, dans des pauses suggestives, dans le clip de Stay, son nouveau et excellent single house. À ses côtés, le tout aussi exhib et ex-porn star Jay Black…

Soumise sur Youtube à une limite d’âge à cause de son contenu jugé trop hot, le clip a une version encore plus cul sur le OnlyFans du beau Colton. À 58 ans, ce mec assure grave ! Et comme on dit : « Porno un jour, porno toujours ! » 😉