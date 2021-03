Trop jolie la « SuperGay Barbie » !!!

Le saviez-vous ? Le 9 mars est aux USA la journée nationale de la célèbre poupée Barbie. C’est en effet le 9 mars 1959 qu’elle fut officiellement présentée lors de La Foire International du Jouet de New-York. Pour célébrer l’événement, l’artiste américain Gunnar Montana a posté sur Instagram deux photos où il se réinvente en « SuperGay Barbie ». Trop top !!!

On a très envie de jouer avec cette poupée-là. Sachez toutefois que son cœur est pris. Depuis six ans, Gunnar Montana partage sa vie avec celui qu’il surnomme son « roc », un certain Michael DelBene.