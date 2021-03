Ça challenge à tout va cette semaine sur PinkX (15 – 21 mars)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 15 mars à minuit : Raw Deposit (NextDoorRaw-NextDoorStudios)

Trouver un logement, louer et vendre son appartement donne lieu à des ébats inoubliables ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des mecs très excitants dans un porno scénarisé – sans être bavard – qui s’approche d’un cinéma traditionnel. À noter la présence convaincante et convaincue de Markie More qui vient de quitter le porno en crachant dans la soupe !

Mark Long vient visiter une piaule mais la caution que demande Damien Kyle est exorbitante. Damien est toutefois très attiré par la virilité de Mark et il lui propose une caution en nature. Marché conclu !!!

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Markie More a réservé une location au bord de la mer sans savoir que le fils de l’agent de location, Grayson Lange, traquerait chacun de ses mouvements. Quand il le découvrira, il le lui fera payer cher, sa bite vigoureuse dans son jeune cul de minet !

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Leo Luckett, beau blond pulpeux, a attendu pendant une heure un acheteur recommandé par son pote Dalton Riley, et personne n’est venu. Suspicieux, il interroge Dalton qui avoue qu’il n’y a jamais eu d’acheteur. Il a juste organisé cette réunion pour être avec Leo car il a très très envie de lui et de son beau cul rond…

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Michael Del Ray et son boyfriend Jackson Traynor s’apprête à ouvrir les portes de leur chez eux pour des visites de potentiels acheteurs. En entrant dans la cuisine, Michael a une petite idée sexe et il convainc Jackson de la réaliser…

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

NOUVEAUTÉ – Mardi 16 mars à minuit : Terrasse-moi ! (GayFrenchKiss)

Une grande terrasse où nos mecs baisent à deux ou à trois sans capote !

Le pinkplus : Un casting qui joue avec bonheur sur le contraste des couleurs de peau et des origines des protagonistes.

Mercredi 17 mars à minuit : Otter Erotic (Raging Stallion Studios)

Performeurs et usagers d’un sex-club se plaisent et s’entre-pénètrent ! Un trio et trois duos avec capote + un duo consistant en des fellations et anulingus.

Le pinkplus : Que des très poilus au casting ! Wooof !!!

Dans le peepshow, Tegan Zayne mate Drake Masters. Quand il dépense assez d’argent, Drake le laisse passer par la fenêtre…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

Nigel March s’occupe de la caisse du sex-shop lorsque Teddy Bear vient lui demander de changer ses billets en monnaie pour alimenter le peepshow. Nigel trouve Teddy irrésistible et la réciproque est vraie…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

James Stevens est en retard pour la représentation de Drake Masters. Drake est sur le point de partir quand il voit James. Ce mec lui plaît, alors il reste pour un after-show privé où les deux mâles se pompent et se bouffent leurs couilles et fesses poilues !

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

Au vestiaire du sex-club, Deviant Otter et James Stevens font connaissance…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

Stephen Harte et Ziggy Banks sont sur la scène du peepshow lorsque Tegan Zayne leur fait comprendre qu’il veut les rejoindre…

– Photos : Otter Erotic / Raging Stallion Studios

Jeudi 18 mars à minuit : Executive Pleasure Vol. 3 (MenAtPlay)

Beaux lieux, Beaux costards, beaux mecs, beaux culs et belles bites, que désirer de plus ?! Cinq duos avec capote.

Le pinkplus : Au casting, il y a le fameux 100 % hétéro britannique Geordie Jackson. Son interview avec sa fiancée avait fait couler beaucoup d’encre (lire ici). Il a refait récemment parler de lui en accusant un producteur américain d’avoir failli lui faire perdre sa bite à cause de dangereuses injections de Trimix (lire là).

Le séduisant barbu Hector de Silva a un discours important à prononcer, mais il n’arrive pas à trouver les bons mots. Son collègue Andy Star l’encourage et ça marche. La confiance d’Hector n’est toutefois pas la seule chose qui monte…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Publicitaires, Geordie Jackson et Klein Kerr sont chargés de promouvoir une nouvelle application de traduction linguistique. Mais au lieu de bosser sur un film publicitaire ils préfèrent baiser, Geordie assenant ses puissants coups de queue en Klein !

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Alors qu’il s’ennuie au travail et qu’il se met à se branler, Johan Kane se fait surprendre pas son boss, Manuel Sky. Ce dernier n’apprécie pas et exige une contrepartie immédiate en nature…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Quand Alexander Muller a commencé sa journée de travail, il ignorait que son opération « porte ouverte » aurait une signification sexuelle avec le beau barbu Dani Robles…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

Quand le blond Britannique Gabriel Phoenix se fait déposer dans sa villa de vacances en Espagne par son chauffeur de Taxi Pietro Duarte, il remarque qu’il a oublié dans la voiture son Smartphone. Lorsque Pietro le lui ramène, Gabriel sait comment le remercier…

– Photos : Executive Pleasure Vol. 3 / MenAtPlay

NOUVEAUTÉ – Vendredi 19 mars à minuit : Dim The Lights (CockyBoys)

Il fait froid ! Dans un chalet, avec une cheminée, des bougies et de beaux mâles, tout est en place pour se réchauffer ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Ambiance feutrée avec un zeste de SM. Excellent !!!

Shane « 23 cm » Cook surprend Mateo Vice avec un décor romantique pour leurs ébats passionnés…

– Photos : Dim The Lights / CockyBoys

Nico Leon se bande les yeux et, ne portant qu’un slip, attend que Sean Ford le lui retire…

– Photos : Dim The Lights / CockyBoys

Brock Banks trouve Austin Avery qui l’attend dans une pièce sombre, les yeux bandés, attaché de la tête aux pieds et ne portant rien d’autre qu’un jock-strap. Austin exprime son désir d’être utilisé comme Brock le souhaite !…

– Photos : Dim The Lights / CockyBoys

Gabriel Clark fait asseoir Cory Kane sur sa bite. Cory s’y empale avec fierté !…

– Photos : Dim The Lights / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 20 mars à minuit : Do Me for the Likes (Raging Stallion Studios)

Drake Masters vs Mitchell ! Qui gagnera le combat des likes sur les réseaux sociaux ? Qui aura le plus de pouces verts sur leurs vidéos de cul ? Regardez et découvrez le ou les vainqueurs ! Un trio et trois duos avec capote + un duo consistant en des fellations et des anulingus.

Le pinkplus : Et si ce n’était pas qu’une parodie porno de nos travers qu’exacerbent les reseaux sociaux ? On se dit que la compétition entre les adeptes des OnlyFans a aussi à voir avec ce que nous raconte Do Me for the Likes. Un film qui plus est hyper bandant : que de belles bêtes viriles !!!

Carlos Lindo livre à Drake Masters son plat. Le livreur est hyper sexe. Drake laisse volontairement tomber sa serviette pour l’appâter avec sa grosse bite. Ça marche. Carlos se déshabille et pompe Drake. Ce dernier veut aussi goûter à la bite de Carlos. Bien sûr, il en profite pour se filmer !

– Photos : Do Me for the Likes / Raging Stallion Studios

Coach sportif, Jay Landford est en séance privée avec Riley Mitchell. Celui-ci est déterminé à se le faire, à filmer leurs ébats et à les poster pour avoir plus de likes !…

– Photos : Do Me for the Likes / Raging Stallion Studios

Drake Masters tombe sur deux touristes top canon : Teddy Torres et Max Duro. Il les invite chez lui pour la baise et se filmer…

– Photos : Do Me for the Likes / Raging Stallion Studios

Quand Riley Mitchell voit que Drake Masters a posté une trio, il décide de battre son adversaire en se faisant enculer par l’un des mecs, Max Duro !

– Photos : Do Me for the Likes / Raging Stallion Studios

Drake Masters invite Woody Fox et Shane Jackson pour qu’il puisse les filmer en train de baiser dans la piscine…

– Photos : Do Me for the Likes / Raging Stallion Studios

NOUVEAUTÉ – Dimanche 21 mars à minuit : Indiscrétion (CrunchBoy)

Rien ne les arrêtera ! Ils ont des besoins sexuels au-delà de la norme… Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : CrunchBoy garde son côté naturel et voyeur. Indiscrétion est un régal avec de très bonnes surprises !

On cherche Maxence Angel. Où est-il ? Il est en bas, dans une cabine, déjà bien occupé à bourrer Illy Ria.

– Photos : Indiscrétion / CrunchBoy

Kevin Ass – qu’on connaissait passif – montre à Carter qu’il peut se faire coq !

– Photos : Indiscrétion / CrunchBoy

Jess Royan est à Barcelone. il nous présente Jabita, 26 ans, passif. C’est sa première scène. Il aura la très bonne surprise de se faire prendre par un amant de tout premier choix : le viril Viktor Rom !

– Photos : Indiscrétion / CrunchBoy

Le sexy Bairon Hell baisé par le tout aussi sexe Rico Vega ! Comme les tatouages de Rico sur son bras gauche sont beaux !!!…

– Photos : Indiscrétion / CrunchBoy

