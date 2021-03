Chanteur, auteur-compositeur, producteur et voix LGBTQ basé à New York, Jack Tracy sort un nouveau titre, The Feels. Le clip en est étonnement très SEXE. Et l’artiste de se justifier ainsi chez Instinct : « Cette vidéo est assurément la chose la plus risquée que j’aie jamais tournée. Mais il était important d’inclure le sexe car, pour moi, les plaisirs physiques sont l’un des éléments les plus importants d’une relation. La plupart des gens essaient de trouver quelque chose dans leur vie qui les aide à toucher le divin. La religion, la drogue, l’engagement communautaire, l’alcool… Toutes ces choses qui nous font sortir de nous-mêmes et ressentir quelque chose. Pour moi, cette évasion est le sexe. »

Jack Tracy avoue s’être beaucoup inspiré de sa dernière histoire amour : « D’après mon expérience, je me suis rendu compte que la plupart des gens mentent, constamment et sans aucune gêne. Ils mentent pour obtenir ce qu’ils veulent, ou pour avoir une dose de dopamine, sans jamais vraiment penser à leur impact sur les autres. Dans les situations romantiques, je craque fort. Donc pour moi, le sexe devient le baromètre le plus important dans une relation. On a beau me dire de belles paroles, quand je suis sexuellement connecté, on ne peut pas me mentir. Sous les draps, on peut toujours ressentir la vérité. »