Des FrenchTwinks et d’autres mâles exhibs au programme de la semaine sur PinkX (22 – 28 mars)

Les nouveautés et rediffusions de la semaine sur PinkX.

Lundi 22 mars à minuit : Raw Deposit (NextDoorRaw-NextDoorStudios)

Trouver un logement, louer et vendre son appartement donne lieu à des ébats inoubliables ! Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des mecs très excitants dans un porno scénarisé – sans être bavard – qui s’approche d’un cinéma traditionnel. À noter la présence convaincante et convaincue de Markie More qui vient de quitter le porno en crachant dans la soupe !

Mark Long vient visiter une piaule mais la caution que demande Damien Kyle est exorbitante. Damien est toutefois très attiré par la virilité de Mark et il lui propose une caution en nature. Marché conclu !!!

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Markie More a réservé une location au bord de la mer sans savoir que le fils de l’agent de location, Grayson Lange, traquerait chacun de ses mouvements. Quand il le découvrira, il le lui fera payer cher, sa bite vigoureuse dans son jeune cul de minet !

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Leo Luckett, beau blond pulpeux, a attendu pendant une heure un acheteur recommandé par son pote Dalton Riley, et personne n’est venu. Suspicieux, il interroge Dalton qui avoue qu’il n’y a jamais eu d’acheteur. Il a juste organisé cette réunion pour être avec Leo car il a très très envie de lui et de son beau cul rond…

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Michael Del Ray et son boyfriend Jackson Traynor s’apprête à ouvrir les portes de leur chez eux pour des visites de potentiels acheteurs. En entrant dans la cuisine, Michael a une petite idée sexe et il convainc Jackson de la réaliser…

– Photos : Raw Deposit / NextDoorRaw-NextDoorStudios

Mardi 23 mars à minuit : Boys of summer 3 (Jake Jaxson-CockyBoys)

C’est l’été et nos jeunes mecs aiment cette saison idéalement chaude pour baiser en extérieur. S’exposer aux regards, c’est potentiellement aussi partager les culs et les bites ! Un trio et quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Les deux premières scènes – qui forment un tout – visualise à la perfection exhibitionnisme, voyeurisme et amitié qui se forge par le sexe.

Dans un parc, Calvin Banks et Taylor Reign sont allongés sur l’herbe verte parsemée de jolies fleurs mauves, quand surgissent deux « phallus impudicus »… Calvin s’empale sur le champignon dur comme le bois de Taylor !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Dillon Rossi a maté les ébats de Calvin et Taylor. Lui aussi veut sa part de sexe et il les rejoint. La baise continuera dans une maison…

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Moment romantique entre Ben Masters et Cory Kane qui n’empêche pas les sodos profondes et déchirantes !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Collés l’un à l’autre, Taylor Reign et Ashton Summers se matent dans un miroir et vont baiser avec ce 3ème œil !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

À la force de sa queue béton et de ses muscles herculéens, l’Iranien Arad Winwin fait intensément jouir le passif Levi Karter !

– Photos : Boys of summer 3 / Jake Jaxson-CockyBoys

Mercredi 24 mars à minuit : Anus ouverts aux inconnus (HPG)

Changement de programme pour HPG : il doit adapter son scénario. Le cul reste toutefois la valeur principale.

Le pinkplus : C’est vraiment fun les tournages chez HPG !

Jeudi 25 mars à minuit : Pornstars New Generation (CrunchBoy)

CrunchBoy loue un appart à Valence et c’est une baise non stop et sans capote pendant deux jours !

Le pinkplus : Et si c’était vrai ? Si le pays le plus sexe était l’Espagne ? Un film qui donne encore plus envie de vivre dans ce pays !

Jess Royan filme Damien Crosse se faisant casser le cul par le TTBM Koldo Goran et un hétéro curieux ! Jess ne manque pas de baisser son pantalon, et l’atmosphère devient encore plus orgiaque !…

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Angel Cruz fucké par Damien Crosse !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Angel Cruz cette fois-ci déchiré par Koldo Goran !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

Le beau et tatoué Alejandro Torres casse le boule du sexy minet blond James Silver !

– Photos : Pornstars New Generation / CrunchBoy

NOUVEAUTÉ – Vendredi 26 mars à minuit : Petits secrets entre minets (FrenchTwinks)

Petits Secrets entre Minets ou comment baiser son mec avec son amant sous son lit ! 🙂

Le pinkplus : De jeunes mecs sexy qui savent jouer la comédie ! Le « sans capote » fait son entrée chez FrenchTwinks avec les deux premières scènes du film.

Lucas Bouvier profite de l’absence de son copain Mathis Weber pour le tromper avec le jeune Arthur Dulac. Alors que le minet s’applique à sucer la belle bite de Lucas, les deux garçons sont surpris par le bruit des clés dans la serrure : c’est Mathis qui rentre plus tôt de l’université ! Lucas se rhabille en vitesse feignant d’étudier, tandis qu’Arthur se cache sous le lit…

– Photos : Petits secrets entre minets / FrenchTwinks

Après avoir failli se faire surprendre en pleine infidélité, Lucas Bouvier se remet de ses émotions, la queue encore couverte de sperme. Arthur Dulac, qui a assisté à toute la scène caché sous le lit, refait surface. Très excités, les deux amants continuent là où ils s’étaient arrêtés…

– Photos : Petits secrets entre minets / FrenchTwinks

Le blond Justin Leroy offre un moment de détente sensuelle au brun Raphaël Andrioli. Il commence par lui masser le dos et s’attarde naturellement sur ses jolies fesses bombées. Puis il le retourne et ses mains huilées glissent délicatement du torse à la queue épaisse de Raphaël…

– Photos : Petits secrets entre minets / FrenchTwinks

NOUVEAUTÉ – Samedi 27 mars à minuit : Bare : Big Dicks and Bubble Butts (NakedSword)

Grosses queues et culs bombés en mode sans capote, voilà le programme ! Quatre duos.

Le pinkplus : Un casting prestige de toute beauté. Notamment le top modèle iranien de la marque Andrew Christian, Arad Winwin, et les pop-porn stars Mickey Taylor et Jarret Moon. Si c’est deux derniers ne sont pas dans la même scène, ils ont collaboré pour cette cover de Ghost du même Jarett.

Cade Maddox intensément dans le beau cul de Jarret Moon !

– Photos : Bare : Big Dicks and Bubble Butts / NakedSword

Arad Winwin se régale de la super croupe d’Adrian Hart !

– Photos : Bare : Big Dicks and Bubble Butts / NakedSword

Mickey Taylor et Skyy Knox flipflopent !

– Photos : Bare : Big Dicks and Bubble Butts / NakedSword

Le viril Johnny Hill à donf dans Zak Bishop !

– Photos : Bare : Big Dicks and Bubble Butts / NakedSword

Dimanche 28 mars à minuit : Love, Lost & Found (CockyBoys)

Le couple Taylor Reign & Cory Kane et leur ami Sean Ford, qui vient de rompre avec un boyfriend, sont en vacances dans les villes de Guadalajara et de Puerto Vallarta au Mexique. L’objectif est de baiser et de remonter le moral de Sean ! Trois duos et un trio avec capote.

Le pinkplus : De belles images, des corps à corps endiablés et une fin très romantique quand Sean Ford déclare sa flamme à François Sagat à travers un poème.

Plan à trois dans un Jacuzzi puis dans une chambre entre Allen King et le couple Taylor Reign et Cory Kane…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

Passion torride entre Levi Karter et Troy Accola…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

Allen King profondément entrepris par Jacen Zhu…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

François Sagat, guide spirituel et sensuel de Sean Ford…

– Photos : Love, Lost & Found / CockyBoys

