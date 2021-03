Il ressemble à Maluma, il sort avec l’ex de Pablo Hernandez, il sex-tape avec Sean Ford… Voici un new-cumer en pleine ascension !

La dernière fois que nous avions parlé du top modèle et chanteur Pablo Hernandez, c’était en septembre 2019. Il venait de sortir le single In The End.

Il filait en outre le parfait amour avec un chanteur top canon de R’N’B, Joey Diamond. Dans le clip Philosophies de ce dernier, les deux hommes témoignaient de la solidité de leur couple.

Mais un an et demi plus tard, les choses ont bien changé…

Professionnellement, les deux hommes se sont lancés chacun de leur côté dans le porno via OnlyFans. Pablo en premier. Leur séparation, que certains supputaient depuis le début de l’année (voir ici), est devenue officielle ce mois-ci. Le 13 mars Pablo postait sur les réseaux sociaux : « Je suis célibataire ». Mais huit jours plus tôt, un dénommé David Christian (alias @DomBeeef) s’était présenté sur Twitter comme le boyfriend de Joey.

Ce mec est une bombe ! C’est le sosie de la méga pop star colombienne Maluma. Il en est fier et en joue à fond !

C’est lors du tournage d’une sex-tape en février dernier que Joey est tombé amoureux de son « Maluma », de son « fantasme vivant »…

Ils n’en restent pas moins un couple ouvert et chacun continue de sex-taper avec d’autres. La vidéo de David avec Sean Ford vient ainsi de sortir.

À voir si leur love story durera plus longtemps que les 3 ans que Joey a passés avec Pablo Hernandez.