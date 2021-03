Couple : Trent King et Beau Reed ont comme un air de « Falcon et Soldat de l’Hiver »

En couple, les porn stars Trent King et Beau Reed se prêtent aux questions sexe que leur a posées QueerMeNow. C’était en marge d’un tournage pour Masqulin…

Hasard ? Cette vidéo sort en pleine promotion de la toute nouvelle série de Marvel Studios : Falcon et le Soldat de l’Hiver (The Falcon and The Winter Soldier).

Ah Ah… Comme on est influençable ! Comme on ne voit que ce qu’on veut voir ! Mais à l’équipe de PinkX – et pas que ! – il a été impossible de ne pas faire le lien. Un Noir, un Blanc. Une ressemblance… Et surtout le fantasme que la série Marvel débouche sur une histoire de cul entre les deux super-héros.

Marvel a su faire très fort avec WandaVision. La Sorcière Rouge se tape quand même un robot, ou plus précisément dans la série TV, un simulacre de robot. Les ultra fans de comics savent en outre que dans l’univers Ultimate de Marvel, Wanda et son frère jumeau Pietro avait une relation incestueuse. Wanda a toujours assumé ses transgressions tout en voulant vivre normalement, comme si de rien n’était. Au risque de se faire juger, insulter, agresser !

Complices et bien gaulés comme ils sont, Falcon (Oups… C’est très porno gay ce nom !) et Le Soldat de l’Hiver mériteraient de se découvrir l’un à l’autre plus intimement. Comme l’ont fait Tyler et Beau dans la vraie vie !!! 🙂