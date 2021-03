Des grands noms du X gay sont heureux d’apprendre le retour en grâce d’une amie blacklistée…

« Salut les Potos ! Je viens de recevoir de bonnes nouvelles. J’écrirai et réaliserai une suite à l’un des films que j’ai réalisé en 2019 !! J’ai hâte d’être de retour sur le plateau ! » Il s’agit d’un tweet daté du 17 mars de Chi Chi LaRue. Blacklistée depuis qu’elle a été accusée d’agression sexuelle, la réalisatrice drag-queen s’en était plainte (voir ici). Elle proclamait que cette accusation reposait sur des mensonges et elle suppliait, les larmes aux yeux, de pouvoir retravailler. Une boîte de prod l’a entendue. On n’en sait pas plus, mais cette nouvelle a déjà enthousiasmé une vingtaine d’acteurs porno. Parmi lesquels quelques très grands noms :

Dante Colle



Christian Wilde (qui fait son comeback)



Skyy Knox



Cade Maddox



Sergeant Miles

Cette liste n’est pas si massive. On attend la suite pour apprécier la réalité du retour en grâce de Chi Chi.