Le programme de la semaine sur PinkX (29 mars – 4 avril)

Lundi 29 mars à minuit : Erectus (Raging Stallion Studios)

Remontons le temps et transportons nous à une époque où les hommes étaient des héros et des demi-dieux. L’âge d’or des champions, quand la magie et les mythes rythmaient les vies et que le sexe entre hommes n’était pas péché ! Deux trios et un duo avec capote + un duo qui se limite à l’anulingus et la fellation.

Le pinkplus : Une antiquité fantasmatique portée par des mâles hyper sexe. Teddy Torres est bluffant de passivité exigeante et agressive !!!

Les lutteurs Teddy Torres et Jaxton Wheeler finissent leur combat à mains nues par des assauts sexuels. Très en demande, Teddy se fait royalement trouer par Jaxton !!!

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

Ace Era n’a rien raté des ébats excitants de Teddy et Jaxton. Il est déterminé à avoir sa part de baise. Quand il surprend Teddy avec le TTBM Tex Davidson, il se joint à eux et offre son cul à la bite énorme de Tex !

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

Ian Green se fait bouffer le cul par l’impérial Bulrog. Ce dernier lui loge sa bite piercée dans la gorge puis lui inonde le visage de foutre.

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

L’entraînement est très chaud entre Jaxton Wheeler, Bruno Bernal et Ian Green. La sur-virilité de Jaxton s’emballe face à ces deux mâles avides de pénétrations brutales !!!

– Photos : Erectus / Raging Stallion Studios

Mardi 30 mars à minuit : Imberbe… Prêt à l’emploi ! (FrenchTwinks)

Des minets imberbes se laissent caresser et une fois bien stimulés – et très chauds -, ils sont prêts à l’emploi ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Qu’il se la joue tendre ou dominateur, Enzo Lemercier est parfait. Son sens de la baise nous rend jaloux de ses partenaire !

Depuis leur rencontre sur un tournage, Enzo Lemercier et Jonathan Garnier ont toujours eu une folle envie de baiser ensemble. C’est aujourd’hui chose faite !

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Pour souhaiter la bienvenue au new cumer Bastien Leray, l’adorable Paul Delay lui offre un massage relaxant puis sa bouche et enfin son cul. La grosse bite de Bastien ravit Paul !

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Bastien Leray a un problème : sa grosse queue est un vrai aimant à passifs. Or il a vraiment envie d’être sodomisé. Heureusement il rencontre Enzo Lemercier, le minet dominant de FrenchTwinks !

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Comme le veut la tradition chez FrenchTwinks; c’est un habitué de la maison qui s’occupe d’initier les petits nouveaux au porno. Enzo Lemercier va bien s’occuper de Louis Meyer qui vient de fêter ses 18 ans. il se souviendra longtemps de cette toute première fois sur un plateau de films porno.

– Photos : Imberbe… Prêt à l’emploi ! / FrenchTwinks

Mercredi 31 mars à minuit : Beards! Bulges! And Ballsacks! (Raging Stallion Studios)

Entrez dans un monde fantasmatique et fétichiste où les hommes sont bruts de sexe. Leurs atouts viriles sont mis en valeur par leur barbe touffue ainsi que par leur érections puissantes et leurs couilles de taureau qui déforment leur fute ! Une partouze buccale, un trio et trois duos avec capote.

Le pinkplus : Hyper excitant ! La première scène qui réunit Daymin Voss (super beau Noir poilu!), Michael Roman et Fernando Del Rio a d’ailleurs été élue Meilleure Scène Bear lors des GayVN Awards 2018.

Daymin Voss et Michael Roman bouffent en même temps le cul de Fernando Del Rio et l’enculent à tour de rôle. Puis Daymin offre son cul à Michael tout en pompant Fernando…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Quand Aarin Asker se fait baiser, il fait bien comprendre qu’il attend de l’actif, en l’espèce le hirsute Hoytt Walker, une emprise totale et brutale !!! Hum…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Manuel Skye y va à fond avec Rikk York qui est, comme Aarin, accro aux sodos déchirantes.

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Un panneau, deux trous pour Michael Roman, Tex Davidson, Hoytt Walker et Ryan Finch…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Le TTBM Tex Davidson ne peut résister à Ryan Finch qui l’attend, jambes écartées…

– Photos : Beards! Bulges! And Ballsacks! / Raging Stallion Studios

Jeudi 1er avril à minuit : Overpowered (Hot House)

Au garage ou en appart, les dominants trouvent toujours des mecs chauds du cul et de la bouche ! Quatre duos avec capote.

Le pinkplus : Un porno de très bonne facture. Avec leur physique et leur attitude, les modèles sont parfaits dans leur rôle sexuel respectif. Grand, musclé, bien monté… Austin Wolf est fantasmatique en mâle alpha !!!

Dans un garage, les employés Austin Wolf et Rex Cameron délaissent l’entretien d’une belle voiture de sport blanche pour faire une pause sexe…

– Photos : Overpowered / Hot House

Le viril et vicieux garagiste Myles Landon sait comment accueillir le jeune et pulpeux coursier Micky Jr…

– Photos : Overpowered / Hot House

Rien ne va plus entre le mastoc Dakota Rivers et le mignon Gabriel Cross. Ce dernier utilise pour ses besoins personnels la carte de crédit de l’entreprise de Dakota. Gabriel saura toutefois comment se faire pardonner. Un de ses atouts : son cul admirablement bombé !!!

– Photos : Overpowered / Hot House

Alors qu’Austin Wolf sort de sa douche, il surprend un voleur, Sean Zevran. Impressionné par la stature du colosse, Sean est comme paralysé. Séduit par sa prestance, il se lèche aussi les babines. Austin est également appâté par le métis et ses lèvres sensuelles. Et quand il lui touche le cul, bien cambré et arrondi, Austin sait qu’il va pouvoir se lâcher dans ses coups de boutoir !!!…

– Photos : Overpowered / Hot House

NOUVEAUTÉ – Vendredi 2 avril à minuit : Think Twink (CockyBoys)

CockyBoys réunit quatre jeunes modèles ( Riley Finch, Avery Jones, Austin Avery et Edward Terrant) pour mettre en valeur leurs compétences buccales et anales. Quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des minets de tout premier choix !!! Levi Carter, l’iconique modèle de CockyBoys, celui qu’on a justement connu en adorable minet passif, se transforme pour sa part en beau mâle viril et actif.

Le très sexy minet roux Riley Finch fait ses débuts avec CockyBoys en chevauchant un Levi Karter virilisé !

– Photos : Think Twink / CockyBoys

Le très mignon Avery Jones s’ouvre en grand à la queue surdimensionnée de Calvin Banks !

– Photos : Think Twink / CockyBoys

Austin Avery jouit intensément du cul grâce au sexe très épais du beau Shane Cook !

– Photos : Think Twink / CockyBoys

Pour sa première scène chez CockyBoys, le très chaud du cul Edward Terrant à droit au top canon et bien membré Benjamin Blue !

– Photos : Think Twink / CockyBoys

NOUVEAUTÉ – Samedi 3 avril à minuit : Room 106 (Falcon Studios)

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui s’est passé dans une chambre d’hôtel avant que vous ne l’occupiez ? Si les murs pouvaient parler, quelles histoires raconteraient-ils ? Un trio et quatre duos sans capote.

Le pinkplus : Des scénarios sympas, une réalisation très pro, des modèles sexe et divers… et le trio est vraiment top ! Devin Franco excelle dans les rôles de power bottom insatiable ! 😉

Lorsque les compagnies aériennes annulent brusquement les vols de Pierce Paris et Jay Dymel, ils sont obligés de partager une chambre d’hôtel pour la nuit. Mais ce qui était un désagrément devient vite un plaisir inoubliable. Jay gémit de plaisir sous les coups de boutoir que lui assène Pierce !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Les ouvriers Nic Sahara et Roman Todd retournent dans leur chambre après le travail. Roman saute sous la douche, jetant ses sous-vêtements de côté. Plus tard dans la nuit, Roman surprend Nic en train de renifler ses sous-vêtements. Il comprend que son collègue aime aussi les mecs et il en profite pour flip-floper avec lui !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Cazden Hunter se sent seul et il est en manque. Un plan cul le calmerait grave. Jack Hunter fera l’affaire !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Après avoir prêché de porte à porte, les missionnaires Justin Matthews et Zander Lane se reposent dans leur chambre d’hôtel. Un magazine gay découvert sous le lit a l’effet attendu… 🙂 Ni l’un ni l’autre ne peut contenir ses pulsions…

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Alors que Pheonix Fellington et Liam Cyber sont en train de commencer leur affaire, le livreur de pizza Devin Franco frappe à la porte. Hum… Devin se montre très intéressé par ce qu’il voit. Ça tombe bien. La réciproque est vraie. Et d’un commun accord, Pheonix et Liam lui donnent en guise de pourboire de bons coups de bite !

– Photos : Room 106 / Falcon Studios

Dimanche 4 avril à minuit : Nikeurs de Téci 2 (Citébeur)

Les mâles Alpha de chez Citébeur s’occupent parfaitement de leurs proies consentantes… et endurantes !

Le pinkplus : Les mecs et les situations sont tellement sexe !!! Un peu plus de 20 ans après sa création, Citébeur prouve que le fantasme « cité » est toujours aussi percutant et d’actualité. Avec une différence depuis environs deux ans. Au niveau des scénarios, les actifs s’assument de plus en plus comme des gays. On n’a plus seulement affaire à des hétéros en rut pour qui un trou est un trou.

Mathieu Ferhati se rencarde avec Chris Llesca pour un plan cul direct sans bla bla. Chris se prend des coups durs de bite dans sa gorge profonde, puis dans son boule rendu béant !

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Samy Lakhdar a bien organisé son confinement. Le sexy rebeu gay a mis 2-3 potes de cités dans ses contacts favoris, et il appelle tantôt l’un tantôt l’autre pour « prendre un café » chez lui. Aujourd’hui c’est Sultan MMXII, un sexy black de cité, qui lui rend visite…

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Tahar offre sa grosse bite de rebeu à Matteo. Le jeune cefran bogoss est très motivé pour endurer un max !…

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Depuis qu’il s’est installé en France, le sexy Sultan MMXII enchaine les rencontres gays. Bogoss comme il est, il n’a pas de difficultés à trouver une bon passif qui va saliver sur sa grosse bite. Mais l’idée de se faire sodomiser lui titille. Mathieu Ferhati sait le convaincre à s’ouvrir à sa queue béton !

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

Quand le lascar Juan Florian voit un beau mec gay, viril et poilu, il a direct envie de le trouer ! Max le Portugais correspond pile poil à ses fantasmes brutaux… et amoureux !

– Photos : Nikeurs de Téci 2 / Citébeur

